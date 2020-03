VIDEO ja FOTOD | Võrus käib massiline toidu ja esmatarbekaupade varumine

Delfi piltnik käis A1000 kaupluses, mille parkla oli ääreni täis pargitud. Erakordse nähtusena poes kõik kassad töötasid ja nii mõnigi oli järjekorras juba üle poole tunni seisnund.

Ostetakse massiliselt WC-paberit, samuti ka pudelivett, kuivaineid, konserve ja kauasäilivat toidukraami.

Võru suurimas Maksimarketis oli samuti parkla täis. Nagu ka kõrvaloleva Rimi parkla, kus tavapäraselt kohata võib autot või kaht.

Maksimarketi müüja sõnul on see paanika juba hommikust saati kestnud – ostetakse kõike ja palju.

Esimene juhtum võrus

Täna jõudis avalikkuseni, et esimene koroonaviirusesse nakatunu on leitud ka Võrust. Teadaolevalt viibis toosamune möödunud nädalavahetusel ka ühel juubelipeol, kus oli koos temaga ligi 80 inimest.

Delfile teadaolevalt on paljude nende külaliste seisund hetkel pisut tõbine, aga kuna sümptomid on neil arenenud üsna kiiresti ja väga paljudel, kahtlustatakse Delfile teadaolevalt, et tegemist ei ole koroona- vaid mõne muu viirusega.

Küll aga ei ole hetkel testitulemusi saadud üheltki teiselt külaliselt.

Kust küll jõudis viirus Võrusse?

Eile negatiivses mõttes positiivse COVID-19 proovi andnud mees oli olnud külaline möödunud nädalal võrkpallitreener Urmas Tali juubelipeol. Hetkel pole selge, mis ajal tal sümptomid esinesid ja millal ta võis nakatuda, kuid teadaolevalt ei ole ta viibinud üheski riskiriigis.

Küll aga on ta külastanud Tai kuningriiki. Kas ta sai viiruse sealt või levib see seni teadmata inimeste kaudu juba salamisi Eestis, on hetkel vara öelda.

Koolid pandi kinni