VIDEO ja FOTOD | Viljandimaal hukkus raskes liiklusõnnetuses veokijuht

Täna kella 14.30 ajal sai häirekeskus teate raskest liiklusõnnetusest Viljandimaal Kärstna külas Loodi-Helme maanteel, kus sõitis teelt välja kraavi veoauto DAF.

Veokit juhtinud 66-aastane mees hukkus sündmuskohal.

Sündmuskohal töötanud Viljandi jaoskonna patrullpolitseinik Vaido Vaheri sõnul juhtus õnnetus Loodi-Helme maantee 22. kilomeetril. Esialgsetel andmetel kaldus veoauto DAF sirgel teelõigul paremale ning riivas tee ääres kasvanud puud.

Seejärel kaldus veok vastassuunda ja sõitis teelt välja vastu puud.

Kõik õnnetuseni viinud detailid selguvad kriminaalmenetluses, kuid esialgsetel andmetel võis avarii põhjustada juhi terviserike.

„Me ei saa kindlalt öelda, et võimaliku terviserikke põhjustas palav ilm, aga kõrgete temperatuuridega võib juhtuda liiklusõnnetusi, mille põhjuseks on katkine kliimaseade ning sellest tekkinud õhupuudus. Nõnda nagu ei tohi palavate ilmadega jätta autosse lapsi ega lemmikloomi, peaksid ka täiskasvanud kaaluma, kas mitu tundi kestev sõit umbses autos on ohutu,“ rääkis vanemkomissar Vaher.