VIDEO JA FOTOD | Vastulöök valitsuse poliitikale: Vabaduse väljakul kogunesid samasooliste paaride õiguste toetajad

Korraldajad kutsusid kõiki osalejaid ütlema ei kavandatavale abielureferendumile, mille eelnõu praegu valitsuse laual on.

Ürituse kaaskorraldaja Lemmit Kaplinski märkis, et kui täiskasvanud inimesed hoolivad teineteisest ja võtavad ühiselt vastutuse endi, kaaslase ja laste eest, siis see on pere ja väärib riigi kaitset.

Noorsotside asepresident Karl Aaron Adson sõnas, et ei tohi lasta valitsuserakondadel taga kiusata vähemusi ja tirida ühiskonda tagurlusse. "Abiellumise õigus olgu kõigil täisealistel hoolimata nende soost. Õiguste kinnistamine vaid ühele ühiskonnagrupile on ohtlik tee, kuhu meie ei luba oma riiki juhtida. Kaasaegses riigis vähemuste õiguste üle referendumeid ei korraldata."

Taustaks olgu märgitud, et Keskerakond, Isamaa ning EKRE panid koalitsioonileppesse kirja, et erakonnad viivad läbi muu riigielu küsimusena rahvahääletuse ettepaneku kohta täiendada põhiseadust, määratledes abielu mehe ja naise vahelise liiduna. Hääletus tahetakse läbi viia tuleva aasta kohalike valimiste aegu. Plaani eestvedaja on EKRE.

Üritusele tuli kohale ka väike seltskond, kes enda sõnutsi LGBT+ propaganda vastu. "Abielu on perekonna vundament. Perekond ühiskonna vundament," seisab nende sildil.

Kohapeal võis näha, et mõned neist noormeestest tegid käega ka kurikuulsa natsisaluudi ning vehkisid keskmist sõrme.

Foto: Tiit Blaat

Toetusmeeleavalduse korraldasid noorsotsid, Vikerroos, Festheart Filmifestival, Vikerruum, Eesti LGBT Ühing ja mitmed vabatahtlikud. Samuti osalevad pea kõikide Eesti parteide noortekogude esindajad.