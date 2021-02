VIDEO ja FOTOD | Varro Vooglaiu mõttekaaslased nõudsid täna piketiga kapolt ja prokuratuurilt selgitusi

SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul ei ole jõuorganid siiani andnud avalikkusele rahuldavat selgitust, miks oli tingimata vaja korruptsioonikahtlustustega välja tulla just päev enne seda, kui riigikogus oleks toimunud abielureferendumi eelnõu teine lugemine ning miks ei oleks saanud seda teha näiteks paar päeva või vajadusel paar nädalat hiljem.

Vooglaiu sõnul pole prokuratuuri argument, et kõik kahtlustatavad just sel päeval Eestis viibisid ja neid siis arreteerida sai, veenev. "Me oleme väga rahulikult palunud pikemat aega, et jagataks avalikkusega neid tõendeid, õigemini veenvaid selgitusi, mis näitaksid, et see ajastus oli juhuslik. Kuna seda ei ole tehtud, siis me tahtsime tulla välja ja öelda, et niimoodi ei peaks asjad käima," sõnas Vooglaid Delfile.

"Miks me peaksime arvama, et kaks päeva hiljem ei oleks kõik need inimesed Eestis olnud. Sellisel juhul oleks see abielureferendumi lõpphääletus juba toimunud, oleks saanud täpselt samade kahtlustustega välja tulla ja see ei oleks kuidagi mõjutanud seda referendumit," laiendas Vooglaid oma mõtet. "Kui ma oleksin KAPO pressiesindaja, siis ma teeksin just nimelt need sammud, et näidata, et tõepoolest - me ei saanud seda kaks päeva hiljem teha, sest oli näha, et inimesed olid ostnud lennukipiletid, plaanisid mitmeks kuuks ära minna."

Vooglaid leiab, et võimuorganitele on antud riigis sedavõrd suured volitused, et läbipaistvust võiks olla rohkem. “On selline vana ütlus, et asjad mitte ei pea ainult olema korrektsed, vaid ka näima korrektsed," lisas ta.