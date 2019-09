VIDEO ja FOTOD | Valitsusvastased kogunesid Hirvepargis, valitsusmeelsed kutsusid korrapidajale politsei

"Eesti riik on rajatud vabadusele, õigusele ja õiglusele - väärtused, millest praegune valitsus ei hooli. Eesti ei ole senjööride oma, Eesti ei ole Jüri Ratta oma. Eesti on Euroopa riik, kaitseme neid väärtusi! Seepärast ütleme: astu tagasi!" teatasid korraldajad.

Üritusel oli kohal mõnisada inimest. Meeleavaldusele oli kohale tulnud ka avalduse üks adressaatidest - Peeter Ernits, kes riigikogus kuulub EKRE fraktsiooni. Samas patseerisid ringi ka keskerakondlane Tõnis Mölder, kevadel peaministriparteist lahkunud Raimond Kaljulaid ning sotsiaaldemokraadid eesotsas Indrek Saare ja Riina Sikkutiga.

Lisaks Ernitsale oli kohal tulnud veel mõned valitsuse pooldaja. Näiteks üks saabus platsil valjult hõisates: "Elagu valitsus!" ning plakatit kandes. Sellele ei jätnud reageerimata korrapidaja, kellega siis vaidlema asuti. Valitsusmeelsed kutsusid selle peale korrapidajale politsei, kes asus asja rahumeelselt läbi arutama.

Teiste seas esines kõnega liikumise Fridays for Future eestvedaja Kristin Siil kes ütles Delfile, et teda ajendas Hirveparki meelt avaldama tulema mure oma tuleviku pärast. Praegusets palju rohkem tuleks tegeleda kliimateemadega, on ta veendunud, kuid peab seda praeguse koalitsiooni puhul võimatuks.

"Tänase valitsuse liikmed ei kõhkle aga Euroopa Liitu võrdlemast Nõukogude Liiduga, naeruvääristades kõiki okupatsiooni all kannatanud inimesi ning asetamast Eesti Euroopas rehepapluse leeri koos Ungariga," põhjendasid meeleavalduse korraldajad.