VIDEO ja FOTOD | Valitsus andis pressikonverentsi Piusa kordonis. Mart Helme: tõmbame piiriehituse ulmelist hinda koomale! Siin pole vaja sõita rekadega

Jüri Ratas ütles, et tänase valitsuse väljasõiduistungi raames oli kõigil võimalus käia piiri peal ja näha neid alasid, missugused võimalused piiri ehitamiseks on. Peaministri kinnitusel on piiri temaatika on muutunud palju konkreetsemaks ja selgemaks ning valitsus läheb piiri ehitusega edasi võimalikult kiiresti.

Ratase kinnitusel on soov lisada piiriehitusse 12 miljonit eurot. Piiri väljaehitamine saab toimuma etapiviisiliselt on etappe, mida pole veel mõtet täna ära otsustada. Sootuks välja on jäetud loomatõkked ja liivariba, samuti ei ole peaministri sõnul mõistlik rajada igale poole nii laia teed kui esialgu plaanitud. Kabineti ühine soov oli Ratase kinnitusel piir võimalikult kiiresti välja ehitada.

Mart Helme märkis, et aastal 2014 oli piir täielikult hooldamata, ja väga õpetlik on olnud katselõigu väljaehitamine. Ta ütles, et piiri ääres pole vaja sõita rekadega, vaid piisab ka kergetest maastikusõidukitest, nagu ATV-d või UTV-d. Lisaks ütles Helme, et uus info on teinud võimalikuks uued kalkulatsioonid ja maksumuse ulmelisi numbreid koomale tõmmata.

Uute kalkulatsioonide alusel on idapiiri ehituse maksumus 130,5 miljonit eurot, mis on senisest ehitusprojektist 57,5 miljonit soodsam. Valitsus täna esitatud lahenduse alusel kavandatav lisaraha 12 miljonit eurot on mõeldud täiendusena varem eraldatud 79,9 miljonile.

Raivo Aeg kinnitas, et raha ja ressurss piiri väljaehitamiseks on tänase seisuga kindlustatud. Ta väljendas kahetsust, et idapiiri väljaehitamise ajendiks sai Eston Kohveri röövimine. Aegi hinnangul õigustab etapiviisiline lähenemine ennast, sest vahepeal toimuvad tehnoloogia arengud ja neid saab võtta järjest kasutusele. Piiri hiljem ümber ehitada oleks väga ressursimahukas.