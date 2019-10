VIDEO JA FOTOD | Väliskomisjon otsustas, et Reitelmann saab ENPA delegatsiooni

Väliskomisjoni esimehe Enn Eesmaa (KE) sõnul otsustati täna nii Vilja Toomasti (RE) kui ka Urmas Reitelmanni ENPA delegatsiooni määramise üle. Toomasti puhul oli otsus konsensuslik, Reitelmanni osas oli vaja aga hääletust.

“Napi häälteenamusega võitsid need, kes toetasid Urmas Reitelmanni kandidatuuri,” sõnas Eesmaa pärast väliskomisjoni istungit.

“Mina hääletasin poolt ja lähtusin sellest, et ma rääkisin Urmas Reitelmanniga ja ta mulle päris kindlasti kinnitas ja taunis oma kunagisi üle võlli lausungeid. Ma olen seda talle otse öelnud, et need olid poliitikule vastuvõetamatud. Ta on sellest teinud oma järeldused ja ta on korduvalt kinnitanud ka mulle neljasilmavestluses, et ta kindlasti jälgib Eesti välispoliitilist kurssi,” rääkis Eesmaa.

Ta märkis, et ENPA delegatsioon ei ole ühemeheshow. “Meil on delegatsioon ja see delegatsioon reeglina — ja ma ei näe põhjust, miks see peaks tulevikus olema teistmoodi — käitub ühtse meeskonnana.”

Küsimusele, mis kaalutlustest Eesmaa Reitelmanni poolt hääletades lähtus, vastas ta, et inimesele tuleb anda uus võimalus ja Reitelmann on talle kinnitanud, et kavatseb käituda koalitsiooni enamuse arvamusest lähtuvalt.

“Kõigepealt juba sellest, et tuleb inimesele anda veel üks võimalus. Ta on oma kahetsuses esitanud. Võib-olla mitte päris selgesti kogu ühiskonna jaoks, aga ma tunnistan ausalt, et ma ei ole tema arenguid väga täpselt jälginud. Mulle piisas sellest, kui ta mulle neljasilmavestluses ütles, et ta kavatseb töötada ja käituda nii, nagu komisjoni ja delegatsiooni enamuse arvamus. Pealegi ta esindab koalitsiooni.”