VIDEO ja FOTOD | Uus näitus Ahhaas paneb inimesed oma foobiatega silmitsi seisma

Ahhaa juhatuse liige Pilvi Kolk rääkis, et foobiateema ja koroonahirm on küll samale ajale kokku sattunud, ent teema on Ahhaal juba ammu plaanis olnud ja näitust hakati ehitama eelmisel aastal. “Muidugi on koroona meie näituse muutnud kordades aktuaalsemaks, kui oleksime loota julgenud,” lisas ta.

Ahhaa kolmandas saalis saab tutvuda 25 levinuima hirmuallikaga. “Eksponaate on isegi rohkem, sest näiteks arahnofoobia tutvustamiseks oleme ühte tuppa paigutanud lausa sadu ämblikke. Näitus ongi üles ehitatud tubade süsteemile, kus igas toas tutvustatakse erinevat foobiat.” Kolk ütles, et üks efektsemaid ja põnevamaid on pürofoobia-teemaline tuba, kus saab proovile panna oma hirmu tule ees.

Kolk rääkis, et kõhedana mõjuvast teemast hoolimata sobib näitus igas vanuses külastajatele. “See näitus sobib kindlasti east, kui lastel tekib huvi kõiksugu hirmsate aga samas ka põnevate elamuste vastu. Näituse ohutus keskkonnas saab külastaja end turvaliselt proovile panna ning elamuse saavad nii täiskasvanud kui lapsed.” Ta lisas, et kui külastajal on päriselt mõni näitusel üles seatud foobia, saab ta selle toa vahele jätta ja ei pea oma hirmu objektiga kokku puutuma.

Kuna tavamõistes kiputakse sageli igasugust kartust foobiaks nimetama, rõhutas Pilvi Kolk, et Ahhaa uuel näitusel käsitletakse foobiaid just meditsiinilises tähenduses. “Foobia tähendab tegelikult seda, et hirm mingi objekti, näiteks elektri ees, on nii suur, et see hakkab juba inimese igapäevast elutegevust segama.” Kolk lisas, et foobiate ja nende kujunemise teadusliku tausta osas andis nõu Psühhobuss.

Ahhaa foobianäitus on kogu maailmas ainulaadne. Ahhaale teadaolevalt on maailmas ainult üks taoline näitus ja seegi asub Singapuris. Teised foobianäitused on vähem eksperimentaalsed ja rohkem kunstilise suunitlusega.

„Ahhaa, foobiad!“ jääb avatuks vähemalt käesoleva aasta lõpuni.