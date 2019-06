VIDEO ja FOTOD | Uudishimulikud karud käisid Valgas aiamaalt maasikaid söömas

Sellise vaatepildi peale kutsus ta kohale oma lähikondsed, kes said kahte karumõmmi lähedalt uudistada.

Loomad pildistas üles Monika Kaur, kes rääkis, et karude saabumist märgati umbes kella 5 ajal hommikul ning mõmmikud lahkusid kella 8.30 ajal.

Kaur rääkis, et ootamatu külaskäik oli elamus tervele perele, eriti 11-aastasele lapsele, kellele loomaaed koduaeda jalutas.

Natukene tunti siiski karude ees ka aupaklikkust, üks karudest mörigas pealtvaatajate peale.

Üks karudest ronis muuhulgas aia kõrval asuva puu otsa, mispeale pererahvas kartis, et karu plaanib aeda sisse hüpata.

Karud asjatasid rahulikult omaette edasi, näis suisa, et nad otsisid magamiskohta. Kodu peremees sai suisa hommikukohvi karude saatel nautida.

Kaur rääkis, et hiljem arvasid kohalikud jahimehed karudel kõrvas olnud siltide järgi, et loomad rändasid vaiksele Kuuse tänavale Lätist ning tegemist on eelmisel aastal sündinud noorte loomadega. Jahimehedki olid karusid varem näinud vaid metsakaameratest ning Valga linnas karu kohata oli esmakordne kogemus.

Monika Kaur

Monika Kaur