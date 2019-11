VIDEO ja FOTOD | Usalduskriisi sattunud minister Mart Järvik: mina ei astu ametist tagasi. Milleks?

esialgse plaani järgi pidi minister Tallinnas maanduma kell 17, kuid lend väljus Helsingist hiljem ja Järvik maandus esialgsest plaanist tund aega hiljem. Teda oli lennujaaama vastu võtma tulnud kõik suuremad Eesti meediaväljaanded, kuid minister puikles kõigi küsimusest.

Delfi ja Eesti Päevalehe ajakirjanikule ütles Järvik möödaminnes: "Mina ei astu ametist tagasi. Milleks?"

Veel ütles Järvik, et ta ei andnud Priale volitust kriminaalasjas, kuna see oli eelmise ministri ajal tõusnud kriminaalasi. Paralleelselt andis ta aga Priale volituse teises kriminaalasjas, kuna see oli tema ministriksoleku ajal tõusnud kriminaalasi.

Samas ei eitanud Järvik, et Urmas Arumäe andis talle nõu PRIA volituste küsimuses. Minister lisas, et Arumäe puhul polnud alust kahelda usaldusväärsuses. Järvik sõnas, et ei pea olukorda vähimalgi määral tõsiseks ning lubas lubas teemat kommenteerida uuel nädalal. Järviku sõnul pole teda Arumäe suhtes algatatud kriminaalmenetlusest informeeritud.