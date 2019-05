VIDEO JA FOTOD | Urmas Reinsalu rassistlikust rünnakust: sellistele tegelinskitele tuleb lajatada seaduse täie rauaga

Rahandusminister Martin Helme märkis, et ta vestles enne pressikonverentsi ka siseminister Mart Helmega, kes ütles, et politsei tegeleb selle inimesega ja kriminaalasi on algatatud. “Jah, ta ei ole meie erakonnaga seotud. Ma tahaks öelda võõraviha asja kohta laiemalt, et minu meelest peaks olema meil täielik nulltolerants. On täiesti lubamatu ükskõik kelle sõimamine või ähvardamine tänaval, on ta pakistanlane, eestlane, hiinlane või sakslane — vahet ei ole. Siin peaks olema täielik nulltolerants,” rõhutas Helme. “Ja mina ei saa aru, et Eestis oleks võõraviha rohkem kui varem või rohkem kui mõnes muus riigis,” sõnas Helme.

“Küll aga pean ma tunnistama, et viimastel kuudel tunnen ma Eestis väga suurt omaviha. Ja selle vihaõhutamise, kisakoori juht tundub olevat president, kes tunnistab välislehtedele, et ta vihkab ühte Eesti valitsus- ja parlamendiparteid. Vihkamise õhutamine on minu arvates palju suurem probleem, kui see tuleb meil kõrgetelt riigiametnikelt kui tänaval lällutavatelt täiesti suvalistelt tüüpidelt,” leidis Helme.

Endine justiitsminister ja praegune välisminister Urmas Reinsalu mõistis eilse rünnaku samuti hukka. “Muidugi tuleb sellistel tegelinskitel natist kinni võtta ja lajatada neile seaduse täie rauaga.”

Ta lisas, et menetlejatel on kõnealuse süüteo puhul koht analüüsida, kas käsitleda rahvuskuuluvuse või päriolu alusel toimepandud rünnakut kui madalat motiivi, mis oleks karistust raskendav asjaolu.

Reinsalu kinnitas, et inimesed käituvad üldiselt seaduskuulekamalt ja paremini kui varem. “Kõige halvem viga, mida me teeksime, on see, et iga üksiku halva juhtumi puhul me püüaksime ekstrapoleerida seda kogu ühiskonnale üle. Tegelikult tuleb tunnistada seda, et raskete kuritegude, eriti raskete vägivallakuritegude, arv on kahanenud. Me monitoorime ka latentset kuritegevust ja ka seal vastavad inimesed anonüümselt kvantitatiivuuringus sellele, et kas nad on osaks saanud ründele. Sealt selgub, et tegelikult üldine kuritegevuse foon on madalam,” selgitas Reinsalu.

“Kõige tähtsam on see, et ühiskond reageerib relevantselt." Reinsalu väitis, et viha ajendil sooritatud süütegude arvu hüppelist kasvu märgata ei ole.

Täpsuse huvides tasub lisada, et politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonibüroo politseileitnant Maarja Punak märkis kuu aega tagasi, et kuigi vaenu õhutamist väärteona on viimastel kolmel aastal uuritud nelja juhtumi puhul ning väärtegusid on alustatud kuue inimese suhtes, siis tõepoolest on sagenenud politsei töös vaenu õhutava sisuga tegelemine.