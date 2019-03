VIDEO ja FOTOD | Üliõpilased kogunesid Stenbocki maja juurde enda huvide eest seisma

"Juba 2015. aastal tõstatasime kolm kõige valusamat puudujääki Eesti kõrgharidussüsteemis, mille puhul peame tõdema, et need on aktuaalsed ka 2019. aastal: kõrgharidus on alarahastatud, sotsiaalsete garantiide ja õppelaenusüsteem on tudengivaenulik ning doktoranditoetus ei küündi siiani määrani, mis täidaks toetuse eesmärki," seisab Eesti Üliõpilaskondade Liidu korraldatud ürituse Facebooki lehel.

Kohale oli tulnud umbes 30 noort.

Ühe piketeerija sõnul oli kohal ka üks kõrvaline oranži mütsiga protestija, kes mängis venekeelset muusikat. Pärastlõunaks oli mees sama plakatiga ringi asunud Toompea lossi ette. Seekord muusikata.