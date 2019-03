VIDEO JA FOTOD | Ülevaade vihaõhutajatest: Odini sõdalaste fänn, haakriste sodiv ekssots ja Facebookis lärmav purjutaja

Helme ähvardaja pääses puhtalt

ekraani kuvatõmmis

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ( EKRE ) poliitikule Martin Helmele tehti Facebooki vahendusel tapmisähvardus, mille kohta mees tegi politseisse avalduse. Prokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova ütles eile, et prokuratuur lõpetas kolmapäeval kriminaalmenetluse. "Politsei kontrollis kriminaalmenetluse käigus asjaolusid. Menetluse käigus selgus, et ähvarduse elluviimine ei ole reaalne, inimene tegi lihtsalt rumala nalja. Selline käitumine on solvav, kuid kuriteona seda käsitleda ei saa."Delfi käsutuses on sotsiaalmeedia väljavõte, mille alusel Helme politseisse pöördus. Ähvardaja kirjutas Helme kohta järgmist: "Tere t***pea! Loodame et su elu väga pikaks ei jää!!! Või tuleb seda lühendada! Debiilik". Martin Helmet ähvardanud mehe abikaasa ütles Järva Teatajale , et mees kirjutas selle ähvarduse Facebooki nädalavahetusel ja ta polnud sel ajal kaine.

Võrdluseks tasub meenutada, et Facebookis ähvardamine on lõppenud ka karmi karistusega. 2015. aastal ähvardas Martin Kattai tappa toonase peaministri Taavi Rõivase. Riigiprokuratuuri süüdistuse järgi ähvardas Kattai oma Facebooki lehel Rõivast tapmise ja tervisekahjustuste tekitamisega. Süüdistuse kohaselt avaldas Kattai ähvardavaid postitusi 2015. aastal 15. ja 25. septembril ning 4. ja 16. oktoobril. Kattai postitustest sotsiaalmeedias on aru saada, et politsei otsis läbi ka tema kodu ja viis kaasa kaks arvutit, kaks kõvaketast ja kaks telefoni. Kattai võttis kohtus sotsiaalmeediasse postitatud tekstide kirjutamise omaks, kuid leidis, et neist ei nähtu ähvardusele viitavaid kuriteotunnuseid, ja taotles koos advokaat Henrik Kirsimäega kriminaalmenetluse lõpetamist. Kattai sai ähvardamise eest reaalse kolme kuu pikkuse vangistuse.

Martin Kaittai kohtus Foto: Karin Kaljuläte

Endine sotsiaaldemokraat elas end välja akende kallal

Möödunud pühapäeval soditi Narva maanteel asuva Keskerakonna büroo akendele haakristid ning kirjutati roppusi. Sodija tabati. Delfi andmetel on tabatud mehe näol tegemist aastatel 2011-2017 sotsiaaldemokraatide ridadesse kuulunud Maksim Nikolajeviga, kes on sotside ridades kahel korral kohalikel valimistel kandideerinud. 2013. aastal kogus ta 12 häält ja 2017. aastal 21 häält. Sotside ridades olles vastandus ta ka sotside endiga. Nüüd parteituna on mees silma paistnud mitmel meeleavaldusel osalemisega. Tema tabamise hetkel linnavolikogu ees oli mees samuti meelt avaldamas.

Keskerakonna büroo akende sodimises kahtlustatav Maksim Nikolajev Foto: PPA, SDE

Loe veel

Põhja prefektuuri kesklinna politseijaoskonna juhtivuurija Inna Toater sõnas, et täna kuulati Keskerakonna büroo aknaid sodinud mees üle, ta tunnistas oma süüd, kahetses oma tegu ja vabandas nende ees, keda ta oma teoga on solvanud. "Mehele määrati kiirmenetluse otsusega karistuseks rahatrahv. Mehel puuduvad varasemad kehtivad väärteo- ja kriminaalkaristused. Kõnealune otsus jõustub 15 päeva pärast, juhul kui seda edasi ei kaevata."