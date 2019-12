VIDEO ja FOTOD | Üle 60 inimese kammis täna hommikul Cärolini otsides Pääsküla raba läbi

Hommikul kella 9 ajal kogunes Pääsküla raba äärde 63 inimest, et otsida eelmise neljapäeva hommikul kodust lahkunud ja tänaseni kadunud Cärolini. Nende seas olid nii neiu lähedased ja sõbrad, OPEROG otsijad kui ka mitmed vabatahtlikud, kelle omakseid on OPEROG varemalt aidanud leida.

Vabatahtlik otsija ja SA Kadunud juhatuse liige Aare Rüütel lisas Delfile, et tavaliselt on otsingutel umbes 20 vabatahtlikku.

Cärolini otsingud on kestnud juba päevi ning selle aja jooksul on ühe Pääsküla hoone videokaamera salvestiselt tuvastatud tema liikumine, kohtutud ja vesteldud mitmete tunnistajatega ning tuvastatud koht, kus Cärolini telefon viimati mastiga ühendust sai.

Cärolin on 165 cm pikk, keskmise kehaehitusega ja õlgadeni ulatuvate pruuni värvi juustega. Tal on seljas musta värvi karvase kraega kapuutsiga jope, mille all khakivärvi laiguline kapuutsiga jakk ning jalas sama, rohekat-pruunikat värvi laigulised püksid. Peas on Cärolinil sinist värvi soe müts valget värvi kirjaga NY, jalas roosat värvi Crocksid.

