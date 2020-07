VIDEO JA FOTOD | Traditsiooniline üritus Sinimägedes jäi ära, ent langenuid tuldi siiski mälestama

Korraldajad viitasid, et põhjus peitub koroonakriisis, kuna paljud veteranid, kes Sinimägede lahingus langenuid mälestamas on käinud, kuuluvad vanuse poolest riskirühma.

Politseis on üritus registreeritud ning 2+2 reegli järgimisel võivad inimesed Sinimägede mälestussammastele tulla pärgi asetama ja korraks seisatada mälestushetkeks. Selliseid inimesi on päris palju ning toodud on pärjad.

Peale selle on Eesti Vabadusvõitlejate Liit kutsunud üles maakondades asetama pärgi Vabadussõja sammastele ja II maailmasõjas Eesti iseseisvuse eest langenute mälestussammastele. Tallinnas toimub pärgade asetamine Maarjamäel, Eesti 1944. aasta kaitselahingutes osalenud väeosade mälestustahvlitele.

Ürituse üks korraldajatest Heiki Mangus loodab, et kõik mõistavad, kuidas suurema rahvamassi kokkutulemine ei oleks täna mõistlik. Ta viitab, et ka Eesti eest sõdinute suurim tahe oli, et me saaks elada vabas ja terves Eestis.

24.07 – 05.08.1944 toimusid Sinimägedes Eesti ajaloo kõige raskemad ja ohvriterohkemad kaitselahingud, kus Nõukogude armee vastu seisid Euroopa vabatahtlike ja Eesti üksused koos III Germaani soomuskorpusega. Sinimägede rinnet Punaarmeel läbi murda ei õnnestunud ning nad suunasid rünnaku Peipsi tagant ringi Tartu peale.

Sinimägede kaitsjate kaotused ulatusid ametlikel andmetel 10 000 inimeseni (neist eestlasi umbes 2500) .