VIDEO ja FOTOD | Tõrvikurongkäigus osales inimesi tavapärasest vähem

Erakond ei reklaaminud tänavu rongkäiku suurelt ning palub inimestel jälgida rongkäigu otseülekannet.

Kaheksandat korda toimuv tõrvikurongkäik algas kell 19 hümni mängimise ja EKRE esimehe Martin Helme kõnega.

EKRE häälekandja Uued Uudised kirjutas, et seoses koroonaviiruse leviku ja avalikele üritustele kehtestatud piirangutega toimub üritus väiksemas mahus. Korraldajad jagavad osalejatele välja 250 tõrvikut.

Tõrvikurongkäigu ühe korraldaja, EKRE juhatuse liikme Siim Pohlaku sõnul on korraldajad teinud koostööd terviseameti ja politseiga, et tagada üritusel ohutusnõuetest kinnipidamine.

„Paneme osalejatele südametele, et nad teeksid kõik endast oleneva, et koroonaviiruse levikut vältida. Vabaduse väljakul ja vanalinna tänavatel saab liikuda väiksemates gruppides ja hajutatult. Muu hulgas jaotame kohapeal desovahendeid ja näomakse. Usume, et inimesed suudavad ka raskel ajal vastutustundlikult organiseeruda,“ ütles Pohlak.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmas Tuisu sõnul tagasid politsei patrullid Tallinna vanalinnas turvalisuse. "Praegu koha peal olevate inimeste arv on lubatud," lisas ta ajal, kus rongkäik parlamendi ette jõudis.