VIDEO ja FOTOD | Teiseks laineks valmis: miljonid isikukaitsevahendid on ladudes hoiul

Kõnealuse isikukaitsevahendite tellimuse tegi Aab märtsis, kui koroonakriisi hargnedes avastas riik, et isikukaitsevahenditest on tõsine puudus. Aab, kes oli määratud varude eest vastutajaks, sõlmis kiirelt suuremahulise isikukaitsevahendite tarnimise leppe Hiina ettevõttega Jiangxi Shunkang Pharmaceutical Group Co, mis läks maksma 10,5 miljonit eurot.

Erinevat kaupa telliti nii palju, et seda jätkuks kogu riigile kriisi ajal kasutamiseks terveks kuuks. Viimane osa tellimusest jõudis Eestisse juuli keskpaigas.

Rahandusministeeriumi kommunikatsiooninõunik Mihkel Lendok selgitas, et riik on isikukaitsevahendeid varunud A3 stsenaariumi järgi, mis lähtub olukorrast, mil 100 000 elaniku kohta tekib kahe nädala jooksul kumulatiivselt 125-150 patsienti. Tema sõnul tähendab A3 stsenaarium möödunud aprilli vajadusest kolm korda suuremat varu.



Täna näitas riigihalduse minister Jaak Aab isikukaitsevahendite varusid, mida ladustab suures osas DSV. Lisaks aitavad vahendeid hoiustada riigi kaitseinvesteeringute keskus ja päästeamet.