VIDEO ja FOTOD | Teise taseme tormihoiatus on laienenud kogu maismaale, vihma kallab nüüd kogu Eestis

Kaardil olev kollane piirkond tähendab, et tegemist on esimese taseme hoiatusega. Ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Arvesta sellega, kui sinu tegevus on ilmast mõjutatud. Jälgi edasist ilmaprognoosi.

Oranž ütleb meile, et ilm on ohtlik. Esineb tavatuid ilmastikunähtusi. Ole väga tähelepanelik ja jälgi pidevalt ilmaprognoosi. Ole teadlik riskidest, mis võivad olla vältimatud. Järgi kõiki võimuesindajate poolt antud soovitusi.

Täna sajab vihma kogu Eestis. Riiklik ilmateenistus on 11 maakonnale andnud ka teise taseme tormihoiatuse, mis tähendab, et ilm on ohtlik. Vaid saartel ja Kesk-Eestis on möllab ilm rahulikumalt.