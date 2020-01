VIDEO ja FOTOD | Tartus alustati võimukõnelusi. Kohalike sotside juht Heljo Pikhof: senises koalitsioonileppes Keskerakonna punkte justkui polnudki

Sotside Tartu piirkonna juht Heljo Pikhof ütles enne läbirääkimisi Delfile, et alles eile õhtul selgus ka nende jaoks, et Reformierakond on lõpuks nõus sotsidega koostööd arutama.

Senise võimu koalitsioonileping oli Pikhofi sõnul üksnes Reformierakonna nägu. "Jäi mulje, et see on Reformierakonna leping, kus Keskerakonna punkte üldse sees ei ole," ütles Pikhof.

Jaan Toots ütles eile, et Keskerakond ilma Monica Rannata on endiselt valmis Reformierakonnaga läbirääkimisi alustama, ent Pikhofi sõnul sotsid sellest end häirida ei lase.

"Koalitsioonileping on ikkagi kompromisside kunst. Seda hirmu ei ole, et minnakse uuesti läbi rääkima. Täna on näha, et koalitsioon on lõppenud ja tagasiteed ei ole," selgitas Pikhof.

SDE ja Reformierakonna läbirääkimised Foto: Jassu Hertsmann

Täna tulevad läbirääkimistel arutlusele linnaplaneerimise, tervishoiu ja sotsiaalküsimused. "Aga loomulikult ka keskkond," ütles Pikhof. "Kõige olulisemad teemad ongi keskkond ja rahvusvaheline Tartu," täpsustas ta.

"Mõtleme teha ka ettepaneku, et linnavolikogu juures oleks alaliselt töös keskkonnakomisjon. Kõik eelnõud tuleks vaadata üle läbi keskkonnaprisma," selgitas ta ja lisas, et ka lasteaiakohatasud tuleks linnas külmutada.

Monica Rand abilinnapeaks?



Heljo Pikhof ei välista ka Monica Ranna koostööd sotsidega. "Monica Rand on meeldiv ja töökas inimene. Kui rääkida, kas Rand jätkab abilinnapeakandidaadina või mitte, pole veel arutanud," ütles Pikhof. Ka teised personaliküsimused ei ole veel paika pandud.

Sotsid mõistsid oma võimalust valitsusse saada juba sügisel, kui kogu Rannaga seonduv juhtuma hakkas. "Kui ta aga ütles, et ta tagasi ei astu - sellest ajast saati tekkis arusaam, et vaatame, mis juhtub," ütles Pikhof.