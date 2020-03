VIDEO ja FOTOD | Tartu maakohus mõistis Martin Halliku suguühtele sundimises süüdi

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokuröri Kairi Kaldoja sõnul jõudis kohus pärast mõlema osapoole tõendite hindamist prokuratuuri süüdistusega samale seisukohale, et süüdistatav tuleb seksuaalkuritegudes süüdi tunnistada. "Mõlemad pooled said kohtule tõe tuvastamiseks tõendeid esitada ja nüüd on esimese astme kohus teinud nende tõendite põhjal süüdimõistva otsuse. Süüdistuse järgi kasutas süüdistatav kahel korral ära oma võimupositsiooni, et sundida kannatanut suguühtele ja muule sugulise iseloomuga teole. Prokuratuur taotles süüdistatava karistamist kaheaastase reaalse vangistusega. Kohus mõistis süüdistatavale lühema vangistuse ja vabastas ta selle kandmisest tingimisi. Kohtuotsuse vaidlustamise otsustame pärast tervikotsusega tutvumist," ütles Kaldoja.

"Viimastel aastatel on seksuaalkuritegudest teatamiste arv järjepidevalt kasvanud ja üheks põhjuseks on kindlasti usaldus õigussüsteemi vastu. Selle usalduse hinnaks on aga õiguskaitseasutuste delikaatsus, diskreetsus ja vastutus kannatanute eraelu kaitse ees. Meie töö on lasta kohtul teha oma tööd ja viia õigluse ning õiguse mõistmiseks kohtu ette need teod, milles prokuratuur näeb väga oluliste ühiskonnas kokku lepitud väärtuste pahatahtlikku rikkumist. Ikka selleks, et õigusrikkujad oma tegude eest vastutaksid ja inimesed saaksid meid jätkuvalt usaldada," lisas Kaldoja.

Hallik eitab süüd

"Olen algusest peale kinnitanud, et ei ole teinud neid tegusid, mida mulle ette heidetakse. Jään selle juurde ka nüüd. Seda on eelnevalt juba kinnitanud nii töövaidluskomisjon, maakohus, kui ka ahistamise paragrahvi alusel algatatud väärteomenetlus, mis lõppes pärast üheksat kuud uurimist ilma süüdistust esitamata. Kaebaja ütlused on ajas muutunud ja vastuolus teiste tunnistajate ütluste ja tõenditega - sõnumite ja fotodega – ja me oleme seda kogu aeg rääkinud," kommenteeris Hallik otsust.

Halliku kaitsja Oliver Nääs kinnitas, et protsess jätkub.

"Tänase otsuse valguses on oluline silmas pidada, et teatud tõendid jättis maakohus Prantsusmaalt kogumata, mis oleks toonud välja kaebaja maakohtus antud valeütlused. Kavatseme need tõendid nüüd siiski välja nõuda," ütles ta.

"Meil on ka tõendid, et Tartu ülikool suunas oma töötaja kriminaalasja algatama pärast seda kui oli selge, et tuleb avalik ja jõuline vastasseis Martin Halliku ja Tartu ülikooli vahel. Vastaspool kooskõlastas omavahel ütlusi ning kogu seda asja viidi vastaspoole poolt läbi kampaania korras, kus eesmärk pühitses abinõu," lisas Nääs.

Advokaadi sõnul valetas üks prokuratuuri võtmetunnistaja vande all ja neil on selle kohta ümberlükkamatud tõendid.

Jäi hüvitiseta

2018. aastal vallandas Tartu ülikool Halliku raamatukogu direktori kohalt päevapealt. Hallik kaebas vallandamise töövaidluskomisjoni, mis leidis, et endisele direktorile tuleks maksta 118 000 eurot hüvitist. Selle otsuse kaebas Tartu ülikool omakorda kohtusse edasi.