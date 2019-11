VIDEO ja FOTOD | Tartlased võitlevad rehadega lehepuhurite vastu

Rehitsejate hinnangul on lehepuhurid lärmakad ning keskkonnale kahjulikud. Ürituse korraldaja Kaspar Kruup ütles, et Tartus võiks lehti vähem puhuda ja rohkem riisuda. „See [lehepuhumine] reostab õhku, rikub kopsu ja häirib sügisest vaikust ja rahu,“ sõnas Kruup.

Kruup loodab, et linn märkab nende aktsiooni ning otsustab muuta oma heakorraeeskirja selliselt, et lehepuhureid enam piiramatult kasutada ei saaks.

„Me teame, et linn omaenda rohealadel plaanib hanketingimustes muutust, et puhureid kasutataks vähem, aga see ei muuda seda, et ühistud ja majaomanikud saavad ikkagi rahu ja tervist rikkuda,“ lisas Kruup.

Keskpäevaks olid Toomemäge riisuma tulnud nii üliõpilased, lastega pered kui ka eakamad inimesed. Talgulistele jagati kuumi jooke ja pirukat.

Linnavalitsusel käed seotud

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul ei ole omavalitsustel võimalik lehepuhureid keelustada. “Nii palju kui me ka ei tahaks, siis sellist omavalitsuse võimalust minna ja keelustada tööriistu, sellist võimalust meil tegelikult olemas ei ole,” ütles Tamm. “Kui nüüd Eesti riigis tervikuna mingisugune seadusandlik akt kehtiks, siis sellisel juhul võiks see [keelustamine] mõeldav olla.”

Linnale kuuluvatel haljasaladel lubab linn järgmisel sügisel lehepuhureid kasutada vaid aktiivsel lehekogumisperioodil, mis Tamme sõnul kestab paar nädalat.