VIDEO ja FOTOD | Tänukirjad ja nipsasjad, kolletunud perepildid läbisegi prügi ja pudelitega. Aeg seisab Tallinna hüljatud majades

Paldiski maanteel, terviseameti moodsa maja läheduses, kõrgub mahajäetud büroohoone, majanumbriga 125. 1980ndatel ehitatud hoones tegutses viimati õmblusateljee, aga nüüd käivad seal pelgupaika otsivad kodutud või noored, kes kolavad ringi, joonistavad seintele ja otsivad võimalust rahus meelemürke pruukida.

Munitsipaalpolitsei (MUPO) huviorbiidis on mahajäetud majad eelkõige seepärast, et need võivad inimestele ohtlikud olla. Paldiski maantee majas saab näiteks vabalt minna katusele, ajahambast puretud laed ja põrandad võivad aga raskustele alla anda ja inimesed viga saada. MUPO Haabersti peainspektor Talehh Gusseinov ütles, et regulaarsed käigud mahajäetud majadesse aitavad samuti leida abivajajaid, näiteks kodutuid, kes võivad külmade ilmadega olla alajahtumisohus.

Gusseinovi sõnul kontrollib MUPO seda maja möödunud aastast regulaarselt, sest väljakutseid tuleb palju, eriti noortekampade kohta. Teinekord annavad ka vanemad ise politseile teada, kui leiavad lapse mahajäetud hoonest sõpradega pidutsemas. Noorte julgust politseinike kontrollkäigud ei mõjuta - ikka käiakse hüljatud ruumides kolamas ja seintel kätt harjutamas.

Kes vastutab?

Gusseinovi sõnul on maja- ja kinnistu omaniku kohus tagada, et hüljatud ohtlikesse majadesse oleks sissepääs piiratud. Ta nentis, et isegi kui uksed-aknad ja muud juurdepääsud on suletud, siis saavad need, kes tahavad siiski erinevatel viisidel hoonetesse sisse tungida. "Loodame, et pärast meiepoolse ettekirjutuse tegemist olukord muutub ja omanikud võtavad ette midagi kapitaalsemat, et majasse sissepääs võimatuks teha," sõnas ta. Gusseinovi sõnul on oluline, et ka vanemad oleksid kursis, kus nende lapsed aega veedavad.

Ta selgitas, et seesugused majad jäävad tühjalt seisma tihti seetõttu, et on mitme omaniku käes, kes ei jõua omavahel kokkuleppele, kas müüa, oodata paremaid aegu või teha hoopis ise korda. Kuna aga linnas käib ehitus suure hooga ja iga pind on kaalul, on ka mahajäetud maju ja nendega seotud muresid tunduvalt vähemaks jäänud.