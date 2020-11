VIDEO JA FOTOD | Tallinnas saadeti viimsele teekonnale need õnnetud, kel lähedasi polnud

Kõik Tallinna linna omasteta isikud tuhastatakse Tallinna krematooriumis. Tuhka säilitatakse üks aasta, juhuks kui peaks välja ilmuma lähedasi, kes sooviksid tuha perekonna hauaplatsile matta. Igal aastal enne 2. novembrit puistatakse lahkunute tuhk Pärnamäe kalmistul asuvasse nimetusse ühiskalmu. "Siin on rahu," seisab sealsel hauakivil.

Traditsiooniliselt korraldati täna mälestusteenistus. Kohal olid linna esindajad ning ka kirikuõpetaja Jaan Tammsalu. "Sel aastal on lahkunuid 64. Aastate eest oli ka kordi, mil see number oli üle 300," rääkis ta.

Tammsalu kõneles teenistusel ühest juhuslikust kohtumisest, mis näitab, kui oluline võib olla näiliselt väike heategu. Ta on pärit Saaremaalt ning käis koos abikaasaga sealkandis surnuaial lähedaste haual. Kõndides märgati ühte vanemate meest, kel käes kaks rasket liivaga täidetud ämbrit. Kaks ämbrit oli veel maas. Tammsalu otsustas appi minna ning haaras need ämbrid, mis maas.

Võõras oli üllatunud. Kui jõuti hauani ja ämbrid maha pandi, kõnetas too Tammsalut nimepidi. Ta rääkis, kuidas 60 aasta eest töötas kiirabis autojuhina. Saadi väljakutse, kus tuli aidata rasedat naist, kes oli kohe sünnitama hakkamas. Võõras meenutas, et oli siis tugev mees - ta haaras selle naise sülle ja tassis ta trepist alla ning viis kiirabiauto peale. "Sa sündisid kahe tunni pärast," lisas ta.

Tammsalu seisis vastakuti mehega, kes kandis ta ema kätel, et tema sündida saaks. "Kui teed head, tuleb hea sulle tagasi! Ärme unusta head soovida ka neile, kes siia maetud. Mõne puhul pole isegi nimi teada, aga nad kõik väärivad head." Abilinnapea Kalle Klandorf märkis omalt poolt, et me kõik võiks süüdata õhtul küünlad ja mõelda nende lähedaste peale, keda enam pole.