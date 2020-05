VIDEO JA FOTOD | Tallinna Tehnikaülikooli uueks rektoriks valiti Tiit Land. Uus rektor lubab ülikoolile rohkem teadust ja kollektiivi soolist tasakaalu

Ülikooli juhiks pürgis kolm inimest: ametisolev rektor Jaak Aaviksoo, Jarek Kurnitski ja Tiit Land.

"Valik osutus palju keerulisemaks, kui alguses arvasime," ütles tänasel pressikonverentsil Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu esimees Gunnar Okk. Koosolekul polnud ta sõnul arutelu mitte pelgalt tulevase rektori isiku suhtes, vaid põhjalikult arutati läbi kõik arenguprioriteedid. "Ja just selle poole kuidas nõukogu liikmeid neid prioriteete näevad. Arutasime kõigi kolme kandidaadi sobivust neid arenguid ellu viia," lisas Okk.

Nõukogu otsus ei olnud ühehäälne. Okk täpset häälte jagunemist 11-liikmelises nõukogus ei kommenteerinud, kuid sõnas: "Valimise tulemusena õnnestus saada piisav enamus nõukogu liikmete toetus professor Tiit Landile."

Valitud rektor tänas mantlipärandajat Jaak Aaviksood, et saab juhtima asuda akadeemiliselt väga heas seisus ülikooli. "Alati on väljakutseid ja probleeme, aga need on lahendatavad," sõnas ta. Esimene ülesanne saab tal olema enda sõnul rääkida, rääkida ja rääkida. Ja samuti ka kuulata kõiki inimesi.

Enda eelisena kirjeldas Land meeskonnamängijaks olemist ja väljastulija pilku TTÜ-le.

"Tean, et kõik reformid on keerulised. Struktuurireform ja tenuuri sisseviimine – inimestel on vaja kindlust ja selgust, see kõik võtab aega," kirjeldas ta, kuidas Aaviksoo reformidele on jätkuks vaja stabiilsust ja rahu. "Usun, et saan kasutada Tallinna Ülikooli kogemust. Töörahu on oluline, ka inimeste motivaatorina."

Sellele lisas Okk, et mitte kõik reformid pole veel ülikoolis lõpuni viidud ning need tuleb ära teha.

Nõukogu liige Maive Rute kommenteeris, et rektori valimisel olid ka nõukogu liikmed aktiivsed infootsijad ja erinevate osapoolte ärakuulajad. "Viie aastaga on TTÜ läbinud väga põhjaliku reformide perioodi. Struktuurireform. Tenuurireform – seal on veel tööd teha, kuigi asutud on õiges suunas. Õppeprogrammides on toimunud põhjalikud muudatused," loetles Rute juba tehtud tööd. "TTÜ pole täna sama, mis viie aasta eest. Tänasel nõukogu koosolekul arutasime TTÜ kõige olulisemaid arengukohtu. Vaatasime, kes oleks tänasele TTÜ-le kõige parem eestvedaja – tekkisid täiendavad ootused uuele rektorile," selgitas Rute.