VIDEO ja FOTOD | Tallinna jõulukuusk saabus Raekoja platsile

„Nagu oleme juba teada andnud, kasvas kuusk ühe pere koduhoovis ja on hinnanguliselt poole sajandi vanune. Suure puu langetamine ja transport Pääsküla kitsal tänaval oli paras meistritöö, kuid kulges õnneks viperusteta. Üksnes torm lükkas töö kahe päeva võrra edasi,“ tõdes Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Kuusk saeti jalalt täna hommikul Lõikuse tänava majahoovis. Peremees Raido meenutas, et tema isa oli poja esimeseks sünnipäevaks 45 aastat tagasi toonud metsast ilusa kuuse ja istutanud kodu tagahoovi lillepeenrasse. „Kui kuusk oli mõne aasta sirgunud, sai sellest meie aia jõulupuu, mille külge riputati igal aastal värvilised tuled. Viimased kümmekond aastat on meil sõpruskonnas nalja tehtud, et kasvatame hoovis Raekoja platsi jõulupuud. See saabki siis tänavu teoks.“

Kolmandat aastat järjest on Tallinna esindusjõulupuu leitud siitsamast pealinnast. Tänavu sai Kesklinna valitsus jõulukuuske otsides tervelt kaheksa pakkumist Tallinna piirest, ent kokku esitatud 26 kandidaadi seas oli ka üle Soome lahe Vantaas kasvav kuusk.

„Aitäh senisele pererahvale, et nad kasvatasid tallinlastele nii ilusa jõulukuuse!“ kiitis puud Kesklinna vanem. „Täname ka kuuse kohaletoojaid ja veose turvajaid, kes tagasid probleemideta teekonna. Kohe kui kuusk on kindlalt püsti, hakatakse seda kaunistama. Mismoodi näeb välja täiesti uute ehetega kaunistatud jõulukuusk, seda saab teada 27. novembri õhtul, kui süütame tuled nii kuusel kui ka jõuluturul selle ümber.“

Jõuluturg, nagu ka kuusk Raekoja platsil, hakkab tänavu välja nägema uutmoodi – turukioske on vähem ja need paiknevad hajutatumalt, kultuuriprogrammi pakutakse suure lava asemel vanalinnas laiemalt ja oodata on ka üllatusi.