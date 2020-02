VIDEO ja FOTOD | Tallinna esindusväljaku sillutis lainetab

Alles eile kirjutas Delfi, kuidas Tallinna Tammsaare vastrenoveeritud pargi puupingid on pundunud ning pragunenud. Peale pargi vajab korrastamist ka Raekoja plats, mille sillutiskivid on moodustanud pikad lained.

Kõlvart selgitas mullu, et lähtuvalt Tallinna linna eelarvestrateegiast algab Raekoja platsi rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostamine 2020. aastal ja ehitustööd on kavas teha aastal 2021. Projektis on kavandatud ka hävinud vaekoja alusmüüride markeerimine Raekoja platsil. Siinkohal olgu öeldud, et 2021. aastal toimuvad ka järgmised kohalikud valimised.

Vanalinna tänavate kapitaalremondiga on kavas jätkata Pikal tänaval, Raekoja platsil, Voorimehe ja Nunne tänaval ning Lühikeses jalas.