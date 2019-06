VIDEO JA FOTOD | Suurõppus tõi Saaremaale ohtrasti sõjaväetehnikat ja liitlaste meredessandi

Kaitseliidu Saaremaa maleva juht kolonelleitnant Gunnar Havi ütles, et vaatamata mõningatele viperustele läks õppus Saaremaal edukalt. Eesti pool aga kahjuks vastutegevust dessantvägedele ei saanud pakkuda. Polnud kõiki lubasid, et eramaal sõjapidamist harjutada. Havi lootis, et tänane meredessant ei jää õppuse mõttes Saaremaal viimaseks.

Ameerika Ühendriigid, Eesti ja 16 NATO liitlast ja partnerit saavad kokku 9.-21. juunil osana 47. korda toimuvast õppusest Baltic Operations (BALTOPS) 2019. See rahvusvaheline õppus on Läänemere piirkonnas kõige ulatuslikum mereväeõppus, milles osaleb 8 600 mere-, maa- ja õhuväelast USA teise laevastiku (C2F) juhtimisel.

„Nagu te kõik teate, juhib seda õppust C2F, kuid see põhineb NATO ja partnerite põhimõtetel,” ütles viitseadmiral, teise laevastiku komandör Andrew “Woody” Lewis.

„BALTOPS 2019 ja sarnased õppused tugevdavad meie suhteid ning parandavad liitlaste ja partnerite üleüldist reageerimis- ja koostöövõimet nii rahu kui konflikti ajal.”