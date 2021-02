VIDEO JA FOTOD | Sütiste tee parkmetsa viiakse tänavatelt toodud räpast lund

Lumehunnikute alla on jäänud ka noori mände. Lume sulades võib see jõuda ka lähedal asuvate maa-aluste garaažideni ja ärideni.

Keskkonnaameti veeosakonna juhataja Triin Mägi vastas Delfile, et seadusandlus lume ladustamist ei reguleeri, kuid tegevus peab olema kooskõlas üldiste veekaitseliste nõuetega. "See tähendab, et vältida tuleb ohtu põhja- ja pinnavee kvaliteedile. Lumekoristustöid ja ladestusplatsidega seonduvat korraldab oma territooriumil kohalik omavalitsus," märkis Mägi.

Keskkonnaameti looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist Maret Vildak ütles, et looduskaitselisi piiranguid sellel ladustamisalal ei ole, sest jääb väljapoole Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala, mistap ei olnud vajalik ka keskkonnaameti kui kaitseala valitseja poole nõusoleku saamiseks pöörduda.

Neljapäeval saatis Delfi Tallinna kommunaalametile lumehunnikute kohta päringu, kuid täna pärastlõunaks vastuseid laekunud ei olnud.