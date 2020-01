VIDEO JA FOTOD | Samm edasi: Kiviõli keskkooli eksdirektor Heidi Uustalu võib kohusetäitjana ametisse naasta

Ta märkis, et kui Uustalu ei ole nõus kohtuma, siis annab ta juba eos selge sõnumi, et koostööd vallaga ei sünni. See on ka kooliperele signaaliks, et esmaspäevasel streigil direktori ametisse tagasi seadmise toetamiseks ei ole mõtet. Teine võimalus on Randmeri sõnul see, et Uustalu on nõus vallavanemaga kohtuma ja direktori kohusetäitjana jätkama. “Kui on selgelt kokku lepitud kohtumise aeg ja meile on see info edastatud, siis esmaspäevast sreiki ei toimu,” kinnitas Randmer.

“Tõepoolest, sellise kompromissettepanekuga õpetajate poole esindus siia laua taha tuli. Mul on hea meel tõdeda, et me oleme liikunud sammu lähemale võimalikule lahendusele,” sõnas Rauam ja lisas, et ei saa praegu anda tagaselja mingeid lubadusi direktori osas, kellega ta veel ise kohtunud ei ole. “Homse päeva jooksul see kohtumine saab kokku lepitud ja ma usun, et me ka kohtume ja arutame neid võimalusi, mismoodi edasi on võimalik minna. Või, teine alternatiiv, võib-olla inimene ütleb, et ta ei leia neid puutepunkte, kuidas üldse saaks edasi minna. Ka see on lahendus, aga kohtumine igal juhul toimub.”

Kui Uustalu nõustub direktori kohusetäitjana jätkama, tühistab vallavalitsus 15. jaanuariks määratud konkursi Kiviõli 1. Keskkooli direktori ametikohale.

Kui Uustalu ei nõustu kohusetäitjana jätkama, tuleb Randmeri sõnul otsida uus lahendus. Vallavanema sõnul pole siis mõtet uue direktori konkurssi tühistada ja leida tuleb uus direktor.

Randmeri kinnitusel on koolipere valmis nõustuma sellega, et Uustalu järgmisest kooliaastast enam direktoriametis ei jätka. Vähemalt käesoleva kooliaasta lõpuni soovitakse Uustalu ametisse jäämist seetõttu, et eksdirektor saaks ellu viia oma planeeritud tegevused ja projektid. "Kui tuleb uue õppeaasta planeerimine, siis peaks seal juures olema ka direktor, sest uue inimese sisseelamine organisatsiooni võtab tohutult palju aega."

Kiviõli 1. keskkooli direktori ametist vabastamine

Uustalu vabastati ametist, sest kaotas vallavalitsuse hinnangul usalduse, kui kasutas vallavõimu väitel korduvalt oma ametiseisundit erakondlikuks propagandaks koolimajas.

Kiviõli 1. keskkooli õpetajad saatsid eelmise aasta lõpus Lüganuse vallavalitsusele kirja, milles teatasid, et kui usalduse kaotamise tõttu ametist vabastatud direktorit Heidi Uustalu ametisse ei ennistata, alustatakse 13. jaanuaril streiki, mis kestab kuni nõudmise täitmiseni.

Juhul, kui õpetajad tulevast nädalast tähtajatule streigile läheks, tuleks õppetöö korraldada vallal.