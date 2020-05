VIDEO JA FOTOD | Salmistu küla tragöödia: kaunis kodu ja viisakad kombed oli vaid fassaad. Jooming päädis tulistamisega

Bahovskite mereäärne kodu on kui keskklassi idüll: võrdlemisi värskelt ehitatud, ümberringi mets ja õuel palju muru, maja ees terass ja taga tünnisaun.

Aeg oleks justkui peatunud. Ühtegi inimest majas ei ole. Vaid oranž kass on koju tulnud. Keset päevavalgust on tuled jäänud põlema ning tagumine aken tuulutusasendisse. Kõik peamaja ja abihoone uksed on politsei poolt kinni pitseeritud.

Läbi akna avaneb esimesena vaade köögi laua salvrätihoidikusse pandud Olerexi Teelise brändi salvrätikutest. Kogu elutuba ja kööki katavad jäljed prassingust.

Pliidi kõrval on köögis keedupoti kõrvale rivistatud tühjad Laua Viina pudelid ja üksik kaheliitrine kange õlu Disel. Köögilaua alla on kogutud mitmeid veel avamata niinimetatud balloone - kaheliitriseid Tauruse õllepudeleid. Sama pilt kordub elutoas diivanilaua all.

Magamistoas on voodile laotatud must kott kirjadega "FAB Defence KPOS". Samanimeline veebileht kirjeldab, et tegemist on käsipüstoli lisatarvikutega, et sellele rohkem automaatrelva ilmet ja funktsiooni anda. Koti kõrval on kinnise kaanega väikene kõva kohver.

Eelmise õhtu sündmustest annab aimu vaid punaseks määrdunud tume diivan.

„Eileõhtune juhtum on väga kurb kooslus alkoholist ja lahtiselt hoitud laetud tulirelvast ja laskemoonast. Kahjuks näeme oma töös liiga tihti seda, et alkoholi tarvitamine võib viia väga raskete tagajärgedeni, olgu siis põhjuseks tahtlik vägivald või õnnetusjuhtum,“ sõnas eile Delfile Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares.

Salmistu elanikud ei tea Bahovskitest väga detailideni midagi rääkida. Öeldakse, et nad olid tublid ja viisakad inimesed. Samas meenub, et Martin Bahovski naine oli kogukonna Facebooki grupis aktiivne sõnavõtja. Sealtkaudu ka jutt, et paari käitumisest oli suuremat tüli oodata.

Hoopis üks teistsugune sündmus domineerib enamikke vestlusi kohalikega. Selles samas külas sõitis mõne nädala eest oranž Lamborghini peaaegu omas täies pikkuses elektriposti otsa.