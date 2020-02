VIDEO ja FOTOD | Saaremaa pindala väheneb: teed uputavad ja lepad murduvad

Videost ja galeriist on näha Saaremaal asuva Nasva kandi ilmastikuolusid: teed on kohati kaetud veekihiga, hoovidest on saanud laukad ning tuul murrab oma jõuga puid maha.

Nasva elanik nentis aga Delfile, et siiani pole olukord liigselt ebameeldivaks kujunenud. "Tee on vee all sellistes kohtades, kus elamurajooni üldiselt pole," selgitas kohalik olukorda, ent lisas, et veetõus pidavat jätkuma õhtuni. Homseks hommikuks oodatakse külas juba veetaseme alanemist.

Nasvalane märkis, et tuul on lausa nii tugev, et oma koduhooviski on mõni puu murdunud - täpsemalt lepad. Muid tormikahjustusi pole aga küla peal täheldatud.

Saarlaste olukorraga saad lähemalt tutvuda järgnevatest galeriidest: