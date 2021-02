VIDEO JA FOTOD | Riigikogu juhatusse valiti Hanno Pevkur ja Helir-Valdor Seeder

Seoses Siim Kallase (REF) tagasiastumisega riigikogu aseesimehe kohalt, toimusid täna paralamendis erakorralised valimised.

Riigikogu esimeseks aseesimeheks valiti Pevkur ja teiseks aseesimeheks Seeder.

Salajasest hääletusest võttis osa sada riigikogu liiget, neis 60 häälteas Pevkuri ja 40 Seederi poolt. Kehtetud hääletussedeleid ei olnud.

“Kuigi järgmiste korraliste juhatuse valimisteni märtsis on riigikogu juhatuses kaks opositsiooni esindajat ja üks koalitsiooni esindaja, olen kindel, et kõik mõistavad juhatuse vastutust juhtida riigikogu tööd erapooletult ja riigimehelikult," lausus Pevkur pärast tulemuste teatavaks saamist. "Riigikogu juhatus kujundab paljuski parlamendi ja seeläbi ka riigi näo ning seda vastutust kavatsen ma väärikalt kanda,” lisas ta.

Senine aseesimees Siim Kallas teatas jaanuari lõpus, et astub tagasi riigikogu aeesimehe kohalt.





Riigikogu juhatuse korraliste valmisteni jätkab riigikogu esimehena Henn Põlluaas. Korralised valimised toimuvad 18. märtsil. Keskerakondlane Oudekki Loone avaldas lootust, et siis valitakse riigikogu esimeheks Jüri Ratas. "Ta on üks parimaid inimesi sellest riigikogust, kes nii väärikat rolli võiks täita."





ERR-i uudisteportaal kirjutas täna, et kui märtsi keskel toimub riigikogu juhatuse korraline valimine, loovutab Seeder oma asespiikri võimu, kabineti ja ametiauto EKRE esimehele Martin Helmele. See olevat opositsioonierakondade omavaheline kokkulepe, millega jagati ka riigikogu komisjonide aseesimeeste kohad.

Märtsi keskpaigas toimuvaid korralisi riigikogu juhatuse valimiste kohta sõnas sotsiaaldemokraat Riina Sikkut, et need on veel kaugel ning kandidaate ei ole omavahel arutatud. Ta tõdes, et traditsiooniliselt on teise aseesimehe koht siiski kuulunud suurimale opositsioonierakonnale.