VIDEO ja FOTOD | Riigikogu ees ning Tartu Raeplatsil toimus kliimastreik, sajad koolinoored soovivad poliitikutelt loodussõbralikke otsuseid

Eesti kliimastreigile lükkas hoo sisse Kristin Siil, 16-aastane Tallina Arte gümnaasiumi õpilane. See on esimene keskkonnateemaline üritus, mida ta korraldab. Veebruaris märkas Siil, et mujal Euroopas veedavad õpilased kõik reeded tänavatel, ja uuris, kas ka Eestis oleks põhjust sel moel oma arvamust avaldada. „Tuli välja, et nagu oleks vaja,” muigab ta. „Me oleme tootmist vaadates 17. kõige süsinikuintensiivsem riik inimese kohta. Põlevkivi kahjustab tugevalt meie mainet roheliste riikide seas,” märgis ta Eesti Päevalehele.

Ülemaailmsed kliimastreigid Fridays For Future ehk Reeded Tuleviku Nimel tõmmati käima rootsi tüdruku Greta Thunbergi tagasihoidlikul algatusel. Kahe punupatsiga 15-aastane tüdruk otsustas enne sügisesi parlamendivalimisi, et ei lähe enne kooli, kui valitsus otsustab kliimamuutuste vastu tõsiseid samme astuda. Kolm nädalat järjest istus ta iga ilmaga koolipingi asemel parlamendihoone ees ja nõudis muutust. Pärast valimisi on ta streikinud igal reedel. Praeguseks on reedesed streigid levinud üle maailma.

Sütitavaid kõnesid pidasid nii korraldajad kui osalejad. Tugeva aplausi pälvis õpetaja Jonas Nahkor, kes ütles: „Lugesin mõnest artiklist, et noored ei tea, mis on neile hea. Õpetajad peaksid neid ilmselt juhendama – mis nad ikka siia tükivad,” mispeale täitus väljak pahameelehüüetega. „Kui me oleme jõudnud olukorda, kus täiskasvanute juhendatud maailm on viinud meid ökoloogilise läbikukkumiseni, inimsuhete läbikukkumiseni, siis teil lastena ongi õigus küsida koolipäeval, kas ma võin minna oma rada, tulla siia, seista selle idee eest, miks me siin koos oleme.”