VIDEO JA FOTOD | Raudteelased tähistasid Eesti raudtee ja Balti jaama 150. sünnipäeva dresiiniparaadiga

Antud üritusega tähistati raudtee sünnipäeva ning meenutati, et raudtee loomine pani tugeva aluse Eesti edasisele majandus-, haridus- ja kultuurielule. Eesti Raudtee juhatuse esimehe Erik Laidvee sõnul on tänagi raudtee oluline tuiksoon, mis mõjutab elu ja ettevõtluse arengut, loob head võimalused kaubanduseks ning aitab kaasa linnade arengule ja keskkonnasäästlikule transpordile.

"Raudtee sektor on Eesti riigis suures arengus ning oleme selle eest väga tänulikud. Järgnevate aastate jooksul oleme ellu viimas raudtee ajaloo suurimat investeeringute kava, mille tulemusel muutub meie raudtee regiooni üheks kaasaegsemaks taristuks," ütles Laidvee.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul panustab Eesti riik raudteesse täna rohkem kui ei kunagi varem. "Järgneva viie-kuue aasta pärast sõidab elektril kogu Eesti rongipark, sealjuures lisanduvad uued rongid. Kokku on plaanitud olemasoleva raudtee taristusse ja kiiruste tõstmisse, juhtimissüsteemi ja elektrifitseerimisse investeerida ligikaudu 500 miljonit eurot, millele lisandub uutesse reisirongidesse 56 miljonit eurot. Ja juba täna käib hooga sajandi suurim ehitus – Rail Baltic," rääkis Aas.

Paraadrongi matk lõppes 150. sünnipäeva tähistavas Balti jaamas, mis ehitati 1870. aastal Balti raudtee peajaamaks ning kust täna liigub läbi kuni miljon inimest kuus.

"Raudteed ja rongid on viimase 150 aasta jooksul tohutult arenenud. Ja nad ei kao kuhugi, olen kindel, et kui tähistame Eesti raudteede 200. aastapäeva, sõidame siin ringi juba vesinikrongidega," märkis Go Groupi nõukogu liige Tiit Pruuli.

Lisaks dresiiniparaadile avasid raudteelased Balti jaamas ühiselt Eesti raudteede ajaloojoont kujutava infostendi ning Balti jaama ajaloopannoo. Juubeliks valminud Eesti Raudtee interaktiivset ajajoont koos selgitavate tekstide ja fotodega saab näha selleks spetsiaalselt loodud kodulehel.