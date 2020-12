VIDEO ja FOTOD | Ratas ja Ida-Virumaa ametite esindajad andsid kriisikeskmesse sattunud maakonna olukorrast ülevaate

Ida-Virumaa pressikonverents

Uuriti, kas Ida-Virumaale lisapiiranguid ei plaanita luua. Ratas: Oleme Eestis suutnud hoida tänu oma inimestele tavalähedast elu. Kui tuleb veel teha jõulisi piiranguid, siis valitsus seda teeb. Iga komisjon on erinevad piirangud laual, mida terviseameti ja teadusnõukoguga arutame.

Ratas lisas, et Narva haiglasse läksid näiteks tudengid appi. Kuigi kaitseväehaigla võimalust on arutatud ning selleks ollakse valmis, siis praegu pole selleks vajadust olnud ega palvet esitatud.

Kas on plaanis kaitseväehaigla avamine? Seer: Praeguses seisus oleme otsustanud, et Narva haigla on avanud 40 voodikohta ja see jääb nii. Ülejäänud voodikohad peavad avatama teistes Lõuna-Eesti haiglates.

Delfi uurib, et Sillamäel oli eile proovivõtutelk suletud. Muusikus kõneleb, et võimet jälgitakse töö käigus, sest alati saab tellida kodubrigaade. "Oleme väga palju aidanud kaasa laustestimisega, paljud koolid ja tööd seda eelistavad. Sillamäe näitajate seas on kaks hoolekandeasutust ja seal tellisime kohale testimise. Vaatame operatiivselt, et kui tekib vajadus, siis telk jälle avatakse."

Valitsus on kõnelenud plaanilise ravi jätkamisest, ometi väidetavalt see siiski ei toimi. Seer: Selle tingib koroonahaigete hospitaliseerimise vajadus. Ühel hetkel ressursid ammenduvad ja tuleb plaanilist tööd piirata.

Muusikus: Väga vähe on koole, kes pole saanud kannatada.

Muusikus: Üks väga suur samm huvihariduse näol on tehtud. Sealt on väga kerge nakkust kanda laiali. See on väga suur samm. Muidugi inimeste endi käitumine – katsuda jälgida tervist ja sümptomeid, mis noortel on esialgu väga kerged. Katsuda tähele panna ja mitte minna seda teed, et ilmselt on kerge külmetus. See on ohumärk. Koolide ja lasteaedade baasil jälgime pidevalt seda olukorda.

Postimees uurib, mida annaks terviseameti hinnangul veel piirata.

ERR uurib eesolevate pühade kohta, kui palju inimesi läheb ka Narva-Jõesuusse puhkama. Ratas: Olge palun oma lähedastega, püsige kodus. Need, kes soovivad olla perega spaades – tuleb lähtuda tugevasti usaldusmeetmetest ja hoiatusmeetmetest, mida spaad välja töötavad.

Ratas rõhutas, et kontaktide arvu tuleb vähendada.

Ratas: Kui räägime õiglase ülemineku fondist, siis piirkonnaks on tõesti Ida-Virumaa, aga räägime läbi, et seda piirkonda saaks laiendada Jõgevamaale ja Lääne-Virumaale. Meil on võimalus teha teatud pakkumisi suurematele ettevõtetele, kes saaksid Ida-Virumaal uusi töökohti luua.

Ratas: Peamine fookus on toetusel ettevõtlusele, aga käisime välja ka läbirääkimise Narva haigla uue maja rajamiseks. Piirkondliku konkurentsivõime tagamise programmis plaanime teatud leevendusi KOVidele.

Ratas: Peame arutama täiendavat tuge turismisektorile, mis puudutab ka Ida-Virumaad.

Põhjarannik uuris, milliseid lisatugimeetmeid on oodata ja kas need hõlmavad ka majanduslikke toetusmeetmeid.

Delfi uurib selle kohta, et Tallinnas on näha palju koroonateemalisi plakateid, aga Sillamäel mitte. "Miks pole näha riiki Sillamäel?" Ratas: Mul oli täna kohtumine Sillamäe linnapeaga, oleme hetkel teinud teatud teavitustöö, oleme kasutanud kohalikku lehte, FB vastavaid gruppe, kus on peamiselt Sillamäe elanikud. Seal tekkis veel teatud võimalusi, mida me pole kasutanud, just televisiooni osas. See info sai edastatud vabariigi kommunikatsioonibüroole ja püüame ka seda ära kasutada. Loomulikult kasutame sotsiaalmeediat ja KOV-ajalehti. Olen päri, et mida rohkem infot inimesele viia, seda parem.

TV3 uurib, milliseid ennetusmeetmeid saaks veel rakendada. Holzmann: Peaksime vaatama seda, et ühed meetmed on need, mida valitsus on rakendanud. Eile mõtlesime, kõige rohkem nakatunuid on tööl. Töökoht helistab siis, kui nakatumine on töökohas toimunud. Üks mõte, mida võiks rakendada, on infektsiooni infotelefoni loomine. Tööandja saaks helistada sinna ja küsida, kuidas tööd korraldada paremini, et töökohal kollet ei tekiks. Praegu toimub tegevus pärast nakatumist. Loomulikult on teisi pehmeid meetmeid, me pole neid kõiki suutnud üles leida.

Seer vastab Postimehele tööjõupuuduse kohta meditsiinis. Seer ütleb, et nad korraldavad haiglate tegevust ümber ja kaasavad tudengeid, kes on piisavalt küpsed. "Viime haigeid ka vajadusel Tartusse, Võrru ja Viljandisse."

Kanal 2 uurib, kas on arutatud Ida-Virumaa sulgemist. Ratas: Ei, me ei ole sellist teemat arutanud.

Ratas nõustus, et maskikandmise üle järelevalvet on vaja tugevdada.

Ratas: Kas on plaan sulgeda kõik spaad? Spaaliit saatis kirja, et nad lähtuvad usaldusmeetmetest, et tagada klientide turvalisus. Praegu pole seda seisu, et sulgeda kõik spaad. Peame kaaluma nii tervislikku kui sotsiaalmajanduslikku ja tööhõive mõju.

Ratas: Eilne piirang, mis oli seotud terviseameti soovitusega, siis pärast kella 22 ei peaks olema meelelahutuskohad enam avatud. Eile tuli sinna juurde üks ettepanek, et ei ole pärast 22 lubatud erapidude korraldamine näiteks restoranides.

Holzmann: Tuleb tõsta meie regiooni inimeste teadlikkust ja seeläbi nende käitumist muuta, et levik pidurdada.

ERR uurib Ratta käest, kas ta on valmis sulgema kõik lõbustusasutused mõneks nädalaks ja karmistama maskikandmise kohustust. "Olin Jõhvi tanklas ainus külaline maskis," toob ajakirjanik esile.

Holzmann märkis, et tuleb rohkem inimestega rääkida ja neid teavitada koroonaviiruse mõjust.

Holzmann: Oleme ühte meeskonda kaasanud kõik meie regiooni kohalikud omavalitsused, riigiasutuste esindajad, et teha pidevat koostööd.

Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann nentis, et Ida-Virumaal on ülejäänud Eestist rohkem nakatunuid.

Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse liige Marek Seer: Meie peamine mure on see, et töötajad haigestuvad ja Narva on üsna õhukesel jääl.

Seer: Meie poolt on Narva haiglas viieliikmeline klinitsistide meeskond, juhib seda dr Ago Kõrgvee ja püüame leida, kuidas saame neile veel abiks olla.

Muusikus: Kui pere, kus on 11 inimest, märkab haigestumist liiga hilja, siis ongi meil 11 koroonapositiivset juures.

Muusikus: See on meie igapäevaelu. Haigestutakse lasteaias, koolis, pereringis, töökohas. Meil on tekkinud juurde matusekolle, huvialakolle. Nakatunud pole vaid noored, on ka eakamad. Perede-töötajate kaudu on viirus jõudnud tervishoiu- ja hoolekandeasutusse.

Terviseameti Ida regionaalosakonna juht Marje Muusikus rääkis, et töökollektiivides tekkisid nakkuskolded, kuna on arvestatav osa ameteid, mille ülesandeid ei saa kodust täita.

Selgus, et Jüri Ratas on koroonahaigega kokku puutunud ja seetõttu pressiüritusel osaleda ei saa. Selle asemel kõneles maskis Ratas autost.