VIDEO ja FOTOD | Rakvere Vallimäele rajati hiiglaslik vabaõhukeskus

Uus vabaõhukeskus avati pidulikult 1. augustil. Ligi seitsmel hektaril laiuv kompleks sisaldab 4200 istekohaga pealava ja 800 istekohaga foorumlava. Pealava alale on vajadusel võimalik lisada ka kuni 1500 istekohta.

Uuenenud Vallimäge külastanud Delfi fotograaf-videreporter märkis, et mäel oli Rakvere kohta palju rahvast liikvel. Oli jalutajaid, jooksjaid, rulatajaid ja isegi üks, kes mängis suurel väljakul jäähokit.

Samuti oli näha, et linnus ja Vallimägi täiendavad üksteist, sest paljud, kes esimest külastasid, leidsid edasi tee ka uude vabaõhukeskusesse.

Kuigi üldiselt paistis, et kohalikud olid kodulinna arendusest elevil, siis nentis üks neist, et vabaõhukeskus on rajatud liiga priiskavalt. Rakvere suurune linn ei suuda tema hinnangul nii paljusid istekohti iial täita ja rajatised oleksid võinud olla vähemalt poole väiksemad.

Samuti märkis ta, et selline rahakasutus ei ole mõistlik, sest linnas on ootel mitmeid hädavajalikke töid.

Rakvere vallimäe kompleksi väljaehitamise projekti ehitushanke maksumus oli 5,5 miljonit eurot, mida kaasrahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvoorust „Turismitoodete- ja atraktsioonide ning sihtkoha kui võrgustiku arendamise toetamine" 2,455 miljoni euro ulatuses. Rakvere linna panus projekti oli 3 miljonit eurot.