VIDEO ja FOTOD | Rainer Vakra sai taas bakalaureuseks: hindeks A

Vakra kaitses täna hommikul oma uue bakalaureusetöö "Keskkonnateadlikkus ja jäätmemajanduse roll Nõmme linnaosa näitel".

Minutid enne komisjoni ette astumist oli Vakral esitlus ekraanile kuvatud, poliitik enesekindel ja heatujuline. Ühtviisi rõõmsalt ja avalalt tervitas ta nii komisjoni liikmeid kui ka kohale tulnud ajakirjanikke ja uuris teiselt kaitsjalt tema lõputöö kohta. "Valge särk on seljas ja lips on ees!" teatas Vakra enne esimesena komisjoni ette astumist.

Ta oli selgelt hästi ettevalmistatud, esitlus kulges hoogsalt ja libedalt. Sisse pikkis Vakra nalju, mis panid muhelema nii komisjoni kui ka ajakirjanikud-piltnikud. Laual tema ees lebas kaanetatud lõputöö, mille vahelt paistis hulganisti värvilisi järjehoidjaid. "Ettevalmistus peab olema hea, kuidas siis muidu," märkis Vakra enne kaitsmise algust.

Kui Vakra osa läbi sai, said jutujärje retsensent ja komisjoni liikmed. Küsimustele vastamise ajal oli esimest korda Vakra puhul märgata koolipoisilikku nihelemist. Ühtki vastust ta aga võlgu ei jäänud ning komisjoniliikmete nägudest negatiivseid emotsioone välja ei lugenud. See sai kinnitust, kui komisjon teatas, et Vakra sai uue lõputöö eest hindeks "A" ehk suurepärane.