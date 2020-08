VIDEO ja FOTOD | Rahandusministri nõunikud ei ilmunud riigikogu komisjonide ette

Istungile olid kutsutud rahandusministri nõunikud Kristel Menning ja Kersti Kracht, justiitsminister Raivo Aeg ning välisminister Urmas Reinsalu. Nõunikud ei tulnud kohale, küll aga käisid komisjonidele aru andmas ministrid.

Justiitsminister Raivo Aeg rääkis pärast istungit ajakirjanikele, et komisjoni põhiline huvi oli temaga seoses, kas ja kuivõrd oli justiitsministeerium kaasatud advokaadibürooga sõlmitud lepingu ettevalmistamisse. „Minu vastus on, nagu ma olen ka enne öelnud, et mina nägin lepingu projekti siis, kui see oli lisatud valitsuskabineti istungi materjalide ettevalmistavasse ossa. See oli kättesaadav valitsuse liikmetele ja seal ma loomulikult sellega tutvusin.”

Aeg jätkas: „Minu põhiline fookus oli, et seal ei tekiks mingit konkureerivat õigust kriminaalmenetluse või justiitskoostöö raames kogutud info avaldamisele kolmandale osapoolele. Seda sealt välja lugeda ei olnud võimalik ja ülejäänu oli juba kabineti arutelu pigem selles osas, milline oleks üldse potentsiaalne võimalus sealt mingit trahviraha või kompensatsiooniraha kätte saada. Seda suuliselt arutasime ja leidsime, et tõenäosus mingis osas on – eks ta eeskätt oli just sellepärast üles keritud, et kolm miljonit Eesti riigi mastaabis on ikkagi märkimisväärne summa, seda ju niisama lauale ei pane igaks juhuks. Selleks peaks vähemalt mingisugunegi sisemine veendumus olema, et see saab kompenseeritud.”

Aeg ei leidnud, et rahandusminister oleks lepingut sõlmides kuskil formaalselt eksinud. Ta nentis, et kui komisjon töö lõpetab, võivad nad midagi leida, „aga et siin mingi ränk eksimus oleks toime pandud või suisa süütegu, seda mina küll praegu ei oska siit välja lugeda.”

Aeg märkis ka, et Martin Helme pole tegutsenud salaja, kuivõrd lepingu sõlmimist arutati kabineti istungil, lepingu projekt oli kabineti liikmetele kättesaadav, toimus arutelu ja valitsus andis rahandusministrile mandaadi leida koostööpartnerid.

Katri Raik: Reinsalu ütles, et tema poleks seda lepingut sõlminud. Huvide konflikti väljaselgitamiseks peaksime pöörduma New Yorgi advokatuuri poole