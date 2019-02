VIDEO JA FOTOD | Raekoja platsilt tõusis esmakordselt õhku kuumaõhupall

„Hea meel on teatada, et ajalooline lend algusega Raekoja platsilt on teoks saanud ja sinimustvalge õhupall kahe koolinoore ja kahe piloodiga maandus edukalt pärast kella 16 kümmekond kilomeetrit stardipaigast Kiili valla Vaela külas. Tänan kõiki osapooli, kelle abiga põnev lend teoks sai, eriti vapraid koolinoori ning samuti Eesti Lennuspordi Föderatsiooni ja MTÜ Lennuklubi Keelutsoon,“ ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Umbes tunniajase lennu said kaasa teha Kesklinna valitsuse korraldatud videoklippide konkursi võitjad Ilian Helendi ja Diana Šumilina. Õhupall lendas kõrgusel kuni 200 meetrit ja võttis Raekoja platsilt suuna lõunasse.

Kesklinna valitsuse korraldatud konkursil läinud sügisel oli parima Tallinna tutvustava videoklipi preemiaks lend Tallinna kohal kuumaõhupalliga. Spetsiifilise auhinna tõttu pidi konkursist osavõtja olema vähemalt 15-aastane ja saama lennuks vanemate nõusoleku.

Tänaseks on Eesti lipu värvides õhupalliga tehtud ligi 60 lendu ja osaletud ka maailmameistrivõistlustel Austrias. Tallinna südalinnast oli varem õhku tõustud Vabaduse platsilt, Toompealt ja Hirvepargist, Raekoja platsilt startis lend esimest korda.