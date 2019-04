VIDEO ja FOTOD | Pronksiööde antikangelane, nüüdne edukas moedisainer Mark Sirõk: „Ma olen oma tegude üle uhke!”

Kui meenutada 2007. ja 2008. aastat, ei olnud mul Eestis hea elada. Kapo uurimine, surve sõpradele, perekonnale... Kõigest kuue kuu jooksul vahetasin seitse või kaheksa töökohta, aga kõike sellepärast, et minu tööandjaid ähvardas julgeolekupolitsei. Avaldati survet ka koolis. Ma ei mõistnud, miks mulle eesti keeles kahtesid pannakse. Õpetaja pani mulle kuni viis kahte ühe tunni jooksul. Mõtlesin „nojah, äge”. Aga ma tõesti arvasin, et ei oska keelt. Kui ma tegin eesti keele kesktaseme eksamit ja sain peagu „viie”, siis mõistsin, et põhjus pole selles...