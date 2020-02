VIDEO ja FOTOD | President kohtus Kadriorus valitsuse liikmetega. EKRE ministritest andis end näole vaid Arvo Aller

Ka tänasel kohtumisel ei saanud kõik ministrid osaleda. EKRE ministritest oli kohal vaid maaeluminister Arvo Aller. Keskkonnaminister Rene Kokk ja siseminister Mart Helme on lähetustes, väliskaubandus- ja IT minister Kaimar Karu puhkab. Rahandusminister Martin Helmel olid samuti juba tänaseks plaanid tehtud, ütles EKRE fraktsiooni nõunik Aarne Mäe.

Kuna president on korduvalt valitsust kritiseerinud, siis on räägitud riigipea ja ministrite omavaheliste suhete teravnemisest. Täna pärast kohtumist viitas Ratas, et jahedad suhted probleemiks pole.

"Tegemist on ju institutsioonidega. Presidendi institutsiooni vastu, ma usun, et ei ole ju kellelgi mingit küsimust. Kui te räägite inimestevahelistest suhetest, siis need on täna töised," ütles peaminister.