VIDEO ja FOTOD | President kohtub Kadriorus valitsuse liikmetega. EKRE ministritest annab end näole vaid Arvo Aller

Kohtumine algab 13.30 paiku. Ka täna ei saa kõik ministrid osaleda. EKRE ministritest on kohal vaid maaeluminister Arvo Aller. Keskkonnaminister Rene Kokk ja siseminister Mart Helme on lähetustes, väliskaubandus- ja IT minister Kaimar Karu puhkab. Rahandusminister Martin Helmel olid samuti juba tänaseks plaanid tehtud, ütles EKRE fraktsiooni nõunik Aarne Mäe.

Põhiteema on välispoliitika

Peaminister ütles, et täna ootavad ees huvitavad vestlused nii Eesti kui ka välispoliitika osas, samuti puudutatakse julgeolekunõukogusse kuulumist.

Valitsuse poolt kinkis Ratas presidendile Kihnu salli, et see teda ka siin, pärast Antarktika ekspeditsioonilt naasmist, soojas hoiaks.

Välisminister Urmas Reinsalu ütles, et tänasel kohtumisel arutatakse eelkõige Eesti välispoliitikat Venemaa suunal. Nüüd, kui tähistati Tartu rahu 100. aastapäeva, teatas Vene välisministeeriumi esindaja kahel korral, et Tartu rahuleping on kehtetu ja kuulub ajalukku.