VIDEO ja FOTOD | President Kaljulaid kohtumisest Putiniga: me ei lähe sealt midagi saama, me lähme suhtlema

Kaljulaid alustas oma sõnavõttu sellega, et ta ei ole päris nõus väidetega, nagu oleks seda visiiti proovitud kuidagi varjata.

Ta selgitas, et visiidi nö eellugu sai alguse mullu novembris Pariisis toimunud üritusel, kus ta vahetas Venemaa riigipea Vladimir Putiniga paar lauset. Kaljulaid oli enda sõnul tuletanud Putinile meelde, et Eesti ja Venemaa on siiski naabrid, kes peaks rääkima ka siis, kui parasjagu just kõige paremini läbi ei saada.

"Mulle tundus, et president Putin nõustus selle mõttega," lisas Kaljulaid.

Sealt edasi tuli juba Moskvas uue saatkonna avamise küsimus ning siis tekkis loomulikult lauda küsimus, et kas riigipead peaksid kohtuma.

President Kaljulaid rõhutas, et Venemaa puhul on tegemist naabriga, kellega ei ole meil olnud 10 aastat selgeid kontakte ja sellel on loomulikult oma teatavad põhjused. Küll aga lisas riigipea, et oluline on nendest küsimustest, olgu nad nii ebamugavad kui tahes, rääkida.

"Oluline on seista EL-i liikmesriigina nende riikide kõrval, kes selliseid ebamugavaid teemasid tõstatavad," ütles Kaljulaid viidates siinkohal näiteks Soome presidendile Sauli Niinistöle.

Peamine sõnum, millega Moskvasse minnakse, on Kaljulaidi sõnul see, et erimeelsustest hoolimata oleme valmis suhtlema.