VIDEO ja FOTOD | Põhja-Tallinn üllatas aastavahetusel mürtsuvabalt uhke valgussõuga

Koostöös heli-, valgus ja videotehnika firmaga Eventech loodi Noblessneri jahisadama akvatooriumisse veesein, millele projitseeriti uue aasta saabudes suur valgus- ja lasershow koos muusikaga.

Selline lahendus oli võrreldes tavapärase ilutulestikuga märksa keskkonnasõbralikum, polnud ohtlik ega häirinud paugutamisega inimesi ja lemmikloomi, teatas Põhja-Tallinna linnaosavalitsus.

Põhja-Tallinna vanema Peeter Järvelaidi sõnul ei ole Põhja-Tallinnas varem teadaolevalt uue aasta vastuvõtuks ametlikku ilutulestikku korraldatud.

„Väljakule saabunud inimeste hulk on selge indikaator, et otsitakse alternatiivseid lahendusi uue aasta vastuvõtmiseks ja mul on hea meel, et Põhja-Tallinn seda esimesena võimaldas. Põhja-Tallinnas oli vana aasta õhtul mitmeid õnnetusjuhtumeid, mis olid seotud pürotehnikaga, sealhulgas ka üks põleng Kalamajas. Arvan, et sel aastal välja pakutud lahendus vajab kindlasti täiustamist, kuid algus on tehtud," ütles Järvelaid.