VIDEO JA FOTOD | Peaminister Jüri Ratas küll käis ja koristas, kuid asjatult. Prügi on Ääsmäe parklas tagasi

Tollalgi trööstitu pilt on parklaäärsesse puudesalusse naasnud. Poolakeelsete kirjadega kodujuustu- ja suitsupakid, õllepurgid, plastpudelid täis kollast vett - puudealune on täis prügi ja väljaheiteid.

"Parkla ääres maas ja parklat ääristavate puude vahel on mitmel pool märgata kohvitopse, salvrätikuid, limonaadipudeleid ja õllepurke, mõningaid kilekotte, puude vahel on käidud ka hädal. Lisaks olmeprahile olid puude vahele visatud ka auto uksepolstrid," kirjeldab olukorda ka Himot Maran keskkonnainspektsioonist.

Marani sõnul vastutab ala eest maanteeamet, mis on taganud kõik võimalused, et prahistamist parklas ei toimuks. Parklas on kolm välikäimlat ja suur prügikast. Paraku ei ole aga parkla kasutajad ise neid varmad kasutama.

"Teada on, et väga paljud pikamaa rekajuhid seal peatuvad, aga täpselt kedagi süüdistada ei anna," ütleb maanteeameti teehoiudirektor Raido Randmaa.

Täpsemat lahendust ta olukorrale pakkuda ei oska: "Sellel nädalal me palume oma hooldajal selle parkla seal ära koristada, aga tõenäoliselt seal mingit lahendust ei paku." Pigem on ta sõnul probleem, et maanteeameti teeäärsete parklate suurtesse prügikastidesse viivad inimesed kodudest oma olmeprügi.

Ääsmäe parklas on ka silt, mis keelab prügistamist ning hoiatab videovalvega. Viimane on Randmaa sõnul aga lihtsalt hoiatuseks, mingit videovalvet alal ei ole.