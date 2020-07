VIDEO ja FOTOD | Narvas leidis aset ehtne politseimärul: korrakaitsjate eest kihutanud noormees hüppas sõidu pealt autost välja

Pealtnägijad on kirjeldanud toimunut kui "puhtalt hollywoodilikku" juhtumit.

Eile õhtul kella 22 paiku teostas politsei Narva linnas Kangelaste prospekti tänaval regulaarset liiklusjärelvalvet, mille käigus andsid politseinikud sõiduautole Volkswagen peatumismärguande, mida 23-aastane sõidukijuht eiras.

Politseipatrull järgnes sõidukile, mis liikus mööda erinevaid Narva linna tänavaid. Juht ületas kiirust ning sõitis aeg-ajalt nii vastassuunas kui ka üle haljasalade, tehes ohtlikke manöövreid.

Järgnevad videolõigud pärinevad Facebook'i grupi Narva Traffic administraatorilt:

"Sellise sõidustiiliga seadis ta ohtu nii kaasliiklejate kui ka enda elu, mistõttu kaasati tema tabamiseks abijõude," märkis politsei pressiesindaja Britta Sepp.

Vestervalli tänavale jõudes hüppas mees liikuvast autost lihtsalt välja. Sõiduk liikus edasi umbkaudu 60 meetrit, ajades alla liiklusmärgi ning jäädes seejärel pidama vastu majaseina. Mees püüdis joostes politsei eest põgeneda, ent ametnikud pidasid ta kinni. Keegi juhtunus kannatada ei saanud.

Tuleb välja, et mehel puudus juhtimisõigus. Lisaks on teda varasemalt karistatud juhtimisõiguseta sõiduki juhtimise eest. Juhtunu osas on alustatud kriminaalmenetlust.