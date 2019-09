VIDEO ja FOTOD | Ministeerium alustab TTÜ rahastamissegaduse uurimiseks järelevalvemenetluse

Haridus- ja teadusministeerium loodab auditi valmis saada käesoleva aasta lõpuks.

"Loomulikult oleme tekkinud olukorra pärast mures ja eks ta heidab laiema varju kogu rahastuse teemal. Võtame selliseid signaale väga tõsiselt," ütles Reps peale kohtumist.

Haridus- ja teadusministeerium on küll teadlik, et ülikool ise on analüüsiga alustanud, aga lisaks sellele on ministeerium otsustanud, et võtab oma parima teadmise sinna juurde ja teeb siis ka oma institutsionaalse järelevalve, kaasates ka rahandusministeeriumi spetsialistid.

Jaak Aaviksoo ütles, et mida rohkem partnereid on osalised selle tõe väljaselgitamisel, seda kasulikum on see Eesti teadusele ja TalTechile.

"Massiivne rünnak, mille detailide üle võib vaielda, aga mis on ajendatud vilepuhuja väga jõulisest süüdistusest, on tänaseks loonud olukorra, kus TTÜ taastaks ilma väliste partneriteta väga raskesti selle usalduse," ütles Aaviksoo.

Reps andis eile teada, et kutsus Aaviksoo enda juurde aru andma, soovides saada selgitust, miks ei ole kahe pressikonverentsiga suudetud tagada Tallinna tehnikaülikooli töötajaskonna seas töörahu ja miks pole ülikool andnud rahastamisskandaali kohta üheseid vastuseid.

Augusti keskel jõudsid avalikkuse ette kahtlused, et TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut sai Euroopa Liidust projekti OpenGovIntelligence jaoks raha pettuse abil, kui tööajatabelitesse lisati teadlased, kes projekti tegelikult kaasatud polnudki. Aaviksood teavitati võimalikust pettusest juba viis kuud tagasi.