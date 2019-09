VIDEO ja FOTOD | Ministeerium algatab TalTechi "segaduse" uurimiseks järelevalvemenetluse

Aaviksoo kiidab heaks ministeeriumi algatatud menetluse, sest mida rohkem partnereid on osalised selle tõe väljaselgitamisel, seda kasulikum on see Eesti teadusele ja TalTechile. "Suure tõenäosusega pöördume me ka Euroopa komisjoni kui rahastaja poole, et informeerida neid leidudest, mis võiksid nende otsuseid mõjutada," ütles Aaviksoo.

Aaviksoo on veendunud, et TalTechis pole midagi kriminaalset toime pandud. Teda usaldab ka Reps, kes nimetab kogu asja segaduseks ja minister andis mõista, et tõenäoliselt on pahandust tekitanud just reeglite hägusus. See segadus annab tema sõnul vihje, et tuleb tegeleda teatud reeglite täpsustamisega. "Pole ju kunagi Eestis tööjõutabelitest nii palju räägitud," ütles ta.

Aaviksoo sõnul on skandaal teadlaste hulgas tekitanud hirmu. "Inimesed tunnevad end ebakindlalt, et "kas ka minu projekt on kuidagi löögi all". Kus on piir korrektsuse ja akadeemilise vabaduse vahel - see on igaühel raskesti tajutav. Loodan väga, et see saab selgemaks," ütles Aavikso.

Repsi hinnangul võib ministeeriumi algatatud järelevalvemenetluse tulemusi näha parimal juhul aasta lõpuks. "Nende tulemuste valguses saame teha järgnevad otsused," ütles Reps. Ta kinnitas, et Aaviksoo jätkab oma ametis, kuni prokuratuuri poole pealt või kõikidest erinevatest analüüsidest ja audititest peaks välja tulema midagi sellist, mille peale peaks nii jõuliselt reageerima.

Reps andis eile teada, et kutsus Aaviksoo enda juurde aru andma, soovides saada selgitust, miks ei ole kahe pressikonverentsiga suudetud tagada Tallinna tehnikaülikooli töötajaskonna seas töörahu ja miks pole ülikool andnud rahastamisskandaali kohta üheseid vastuseid.

Augusti keskel jõudsid avalikkuse ette kahtlused, et TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut sai Euroopa Liidust projekti OpenGovIntelligence jaoks raha pettuse abil, kui tööajatabelitesse lisati teadlased, kes projekti tegelikult kaasatud polnudki. Aaviksood teavitati võimalikust pettusest juba viis kuud tagasi.

Eile keskpäeval andsid Tallinna tehnikaülikooli teadusprorektor Renno Veinthal, rektor Jaak Aaviksoo ja arvutisüsteemide instituudi professor Jaan Raik aru Ragnar Nurkse instituudi võimaliku eurorahapettuse kohta. Veinthal kinnitas, et TTÜ-s asja uurimiseks loodud komisjon leidis küll reeglite rikkumisi, ent mitte tõendeid petuskeemi kohta.

Põhja ringkonnaprokuratuur alustas võimaliku petuskeemi uurimist soodustuskelmuse paragrahvi põhjal. Rektor Jaak Aaviksoo on varem öelnud, et lahkub ametist, kui prokuratuur peaks esitama talle või koolile kahtlustuse. Ta lisas eile, et kaalub tagasiastumist siis, kui avalik surve TTÜ teadlastele peaks liiga suureks muutuma.