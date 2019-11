VIDEO ja FOTOD | Millega ikkagi tegeleb LGBT ühing? Eestvedajad müütidest: öeldakse, et teeme ajupesu, nii see pole Karoliina Vasli toimetaja RUS

Varastatud sildid, tapmisähvardused ja üritustele tikkuvad vaenulikud ekrelased – ka see on osa LGBT ühingu argipäevast. Ent ei heideta meelt ja loodetakse, et riik toetab neid järgmisel kahel aasta kokku 200 000 euroga. Üheks suurprojektiks on ka tuleval suvel Baltic Pride'i korraldamine.