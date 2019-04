VIDEO JA FOTOD | Marti Kuusik astus ministriametist tagasi. Politsei ja prokuratuuri juhiga kohtunud Ratas: kujunenud olukorras poleks valitsusel olnud võimalik sisuliselt tööle asuda

Hilisema pressiteate vahendusel märkis Ratas, et Eesti uurimisasutused on algatanud Marti Kuusikuga seotud kahtluste kontrollimiseks kriminaalmenetluse. "Kujunenud olukorras poleks valitsusel võimalik sisuliselt tööle asuda ning oma programmi täita. Seetõttu esitas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Marti Kuusik täna lahkumisavalduse. Edastasin selle vabariigi presidendile," lausus ta.

Ratase sõnul on perevägivald äärmiselt tõsine ja valus probleem kogu ühiskonnas. "Siin ei ole ruumi õigustustele ega kahtlustele, sest teame, et Eestis on tuhandeid lähisuhtevägivalla ohvreid. Mõistan üheselt hukka igasuguse pere- ja lähisuhtevägivalla. Politsei võtab kõiki selliseid juhtumeid alati väga tõsiselt, olenemata inimese positsioonist. Seejuures on kõige tähtsam, et ohvrid saaksid abi ja kaitstud," ütles ta.

Tagasiastumispalve esitamisele eelnes peaminister Ratase kohtumine julgeolekuasutuste esindajate ning justiits- ja siseministriga. "Täna toimunud kohtumisel andsid politsei ja prokuratuur peaministrile, justiitsministrile ja siseministrile ülevaate olukorrast seoses tekkinud küsimustega lähisuhtevägivalla teemal. "Politsei ja prokuratuur jätkavad kõikide asjaolude väljaselgitamist ja tõendite kogumist ning seda tehakse võimalikult kiiresti," ütles prokuratuuri pressiesindaja Olja Kivistik Delfile.

"Politsei ja prokuratuur võtavad lähisuhtevägivalla kahtlusi alati väga tõsiselt. Meie kõige olulisem eesmärk on pakkuda ohvrile vajalikku abi ja kaitset," lisas Kivistik.

Kuusik: astun valitsuse töörahu, oma maine puhastamise ja perekonna kaitsmise huvides ministriametist tagasi

Vahetult enne Ratase jõudmist Kadriorgu teatas Kuusik meediale saadetud avalduses, et astub ametist tagasi. Küll aga kinnitas ta veelkord, et tema vastu esitatud süüdistused koduvägivallas ei vasta tõele.

"Esitasin täna erakonna esimehele Mart Helmele ja peaminister Jüri Ratasele avalduse ministriametist tagasiastumiseks. Kinnitan jätkuvalt, et minu vastu esitatud süüdistused on laim – ma ei ole vägivallatseja," kinnitas Kuusik oma avalduses.

"Viimastel päevadel minu vastu vallandatud õõvastavale meediarünnakule on nüüdseks lisandunud prokuratuuri otsus alustada kriminaalasi. Sellises olukorras ei ole mul võimalik ministrina tööd teha. Samuti ei saa normaalselt tööd teha ülejäänud valitsus," sõnas Kuusik.

"Soovin tagada ametisse astunud valitsusele töörahu ning tuua oma erakond rünnakute alt välja. Samuti soovin säästa oma perekonda meedias toimuvast psühhoterrorist," lausus Kuusik.

"Loobun ministri ametist mitte selle tõttu, et süüdistused minu vastu oleks tõsi, vaid vastupidi, selleks, et keskenduda enda kaitsmisele kriminaalasjas ja oma hea nime taastamisele," ütles Kuusik oma avalduses.

Peretuttavad väidavad, et Kuusik on olnud oma naisega vägivaldne

Eesti Ekspress kirjutas eile, et EKRE ministri kohta levivad jutud, et ta on eraelus erakordselt vägivaldne.

Info Marti Kuusiku eraelu kohta hakkas levima aprilli alguses ehk kohe pärast seda, kui EKRE teatas, et temast saab minister.

Eesti Päevalehe ja Eesti Ekspressi toimetus hakkasid Marti Kuusiku kui võimaliku "naistepeksja" kohta laekunud infokilde agaramalt uurima möödunud nädalal. Eelmisel reedel jõudsid kahtlused selle kohta, et Kuusik on oma endise abikaasa Karin Kuusiku kallal vägivallatsenud, ka riigijuhtideni.

Peaminister Ratasel ei jäänud muud üle kui kutsuda EKRE esimees Mart Helme koos tol ajal veel ministrikandidaadi Marti Kuusikuga esmapäeva hommikuks kokkusaamisele, et lähisuhtevägivalla kuulduste kohta aru pärida. "Ma küsisin, kas tema peres on seda tema poolt olnud, kas ta on seda [kasutanud vägivalda] teinud oma peres, ta vaatas mulle otsa ja ütles, et ei ole," ütles Ratas. Mart Helme sõnul osales kohtumisel telefonitsi ka Marti Kuusiku eksabikaasa, kes niisamuti kõik meedias välja käidud kahtlused tagasi lükkas.

Kui eile polnud veel Jüri Ratasel ühtegi alust langetada Marti Kuusiku kohta teistpidine otsus, kui ametisse nimetada, siis eile pärast Eesti Ekspressis ilmunud lugu alustas prokuratuur kriminaalmenetlust ja Ratasel oli põhjust uute faktide ilmnemisel olukorda taas hinnata.

Pärast tänast Ratase, Aegi ja Helme kohtumist Lavly Perlingu ja Elmar Vaheriga oli selge, et nii jätkata ei saa. Kohtumise järel lahti rullunud sündmustejada annab põhjuse uskuda, et ilmselt on politsei ja prokuratuur jõudnud veendumusele, et Eesti Ekspressi ja Eesti Päevalehe lugu tugines tõestisündinud juhtumitel.